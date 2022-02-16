مطالب الصيادين على طاولة «التغير المناخي»

سعيد أحمد (أم القيوين)

ثمن جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، الزيارة الميدانية التي قام بها وفد وزارة التغير المناخي والبيئة أمس، من أجل الاطلاع على التحديات التي تواجه الصيادين المواطنين في الإمارة، للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن الجمعية تقدمت بعدد من المطالب للوزارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية، بحضور سلطان علوان وكيل وزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، وجاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، وعدد من المسؤولين في الوزارة وأعضاء الجمعية وبعض صيادين الإمارة.

وقال جاسم غانم، إنه تم تقديم 8 مطالب تشكل عائقاً للصياد المواطن، تتمثل في إعادة فتح التنازل لرخصة القوارب، والتقنين من استيراد الأسماك من خارج الدولة، لما لها من تأثير على الأسواق والصيادين، وإعفاء الصياد من رسوم صيانة الأجهزة اللاسلكية في القوارب، وتوفير الدعم لمحركات القوارب و«اللنشات»، وتمديد فترة الصيد بـ «الشباك» من 1 أكتوبر إلى 15 يونيو، حتى يتسنى للصيادين الاستفادة من صيد الأسماك المهاجرة، والسماح بزيادة العمالة المصرح بها على كل قارب، ووضع آلية لتنظيم عمل قوارب النزهة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه أصحاب «اللنشات».

وأضاف أن الصياد يحتاج إلى دعم في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ومعدات وأدوات الصيد، وزيادة رسوم المعاملات الخاصة بالمهنة، وكلها تزيد من الأعباء المادية على كاهل المواطن، وفي المقابل المردود من المهنة قليل جداً لا يغطي تلك المصاريف.

مطالب

أشار رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إلى أن الوفد رصد جميع المطالب، وأبدى تجاوبه مع الصيادين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات الميدانية، تسهم في رفع معنويات الصيادين المواطنين، وتشجعهم على مواصلة المهنة والحفاظ عليها، وأن تعاون الجميع سيسهم في تذليل الصعاب والتحديات التي تواجه كافة الأطراف.