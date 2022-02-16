شرطة دبي تستقبل وفداً من القنصلية الأمريكية

دبي (الاتحاد)

استقبل العقيد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفداً من قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بدبي، بحضور العقيد عيسى أحمد سالم نائب مدير مركز المرقبات، وعدد من الضباط، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب العقيد الجمال بالوفد الأمريكي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توفير خدمات مرورية وجنائية ومجتمعية، ترقى للمواصفات العالمية وتلبي تطلعات مختلف الجاليات المقيمة على أرض الإمارات، بحيث تسرع من إنهائها وتواكب التطور السريع في الاستخدام الرقمي عبر الموقع الالكتروني لشرطة دبي والتطبيق الذكي ومراكز الشرطة الذكية.