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تفاهم بين شرطة أبوظبي و«الوطني للتأهيل»
أحمد المزروعي وحمد الغافري خلال التوقيع عن بُعد (من المصدر)
17 فبراير 2022 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتأهيل بشأن تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للأحداث الجانحين من التعاطي، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع المركز لتحقيق الأهداف المشتركة، والرامية إلى تطبيق استراتيجية شرطة أبوظبي في مجال مكافحة المخدرات ومشاكل الإدمان، وآثاره السلبية في المجتمع بصورة عامة ولدى فئة الشباب بصورة خاصة.
وقّع المذكرة عن جانب القيادة العامة لشرطة أبوظبي العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، وعن جانب المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز.
وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي أن المذكرة تأتي في إطار الشراكة بين الجانبين، ويتم بموجبها العمل على تحقيق الأهداف التي تضمن سلامة المجتمع من خلال التصدي للمشاكل المرتبطة بهذه الآفة منذ بداية ظهورها قبل أن تتفاقم آثارها السلبية مع من لا يزالون في مقتبل العمر، والتعاون مع كافة الجهات المعنية بمكافحة الإدمان ومعالجته والوقاية منه، وإطلاق المبادرات المشتركة والبرامج المتكاملة.
ومن جانبه، ثمّن الدكتور حمد عبدالله الغافري التعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لافتاً إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن خطة المركز الإستراتيجية لتوفير خدمات العلاج من مرض الإدمان لجميع فئات المجتمع وخاصة المراهقين، وذلك بالتعاون مع شركائنا على المستوى المحلي والاتحادي.

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