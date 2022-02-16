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309 خدمات إلكترونية في محاكم رأس الخيمة
309 خدمات إلكترونية في محاكم رأس الخيمة
17 فبراير 2022 01:21

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة خلال العام الماضي، بما يتوافق مع استراتيجياتها نحو التحول الرقمي، والتي بلغت 24 خدمة  جديدة تم تفعيلها عبر موقعها الإلكتروني، وموقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني، وبذلك  يصل إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين 309 خدمات، في مختلف الحقول والمجالات، شملت الخدمات القضائية والمجتمعية والكاتب العدل وقسم التسامح الأسري، والتي تندرج في سياق الأهداف الاستراتيجية لمحاكم رأس الخيمة، المتمثلة في تعزيز مفهوم «محاكم بلا ورق»، ودعم مظلة الخدمات الذكية والتحول الرقمي، وتوفير أفضل الحلول الرقمية لخدمة المستفيدين. 

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