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تعرف على طقس الإمارات حتى السبت
أبوظبي
16 فبراير 2022 19:45

إبراهيم سليم (أبوظبي)
تشهد الدولة امتداد مرتفع جوي سطحي يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى ارتفاع بدرجات الحرارة، وسجلت أعلى درجة حرارة بالدولة وبلغت 30.5 درجة مئوية في سويحان «العين» الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع المركز أن يسود غدا الخميس، طقس رطب مع فرصة تشكل الضباب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - وصحو إلى غائم جزئيا يصبح غائماً أحياناً ليلاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
فيما يتوقع أن يشهد الجمعة ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، وطقسا صحوا إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً غرباً -
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س.
والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان،.
فيما يتوقع أن يكون طقس السبت مغبرا قليلاً وحارا نهاراً، غائما جزئياً وغائماً أحياناً غرباً، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

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