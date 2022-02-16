الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و تنشط أحياناً خاصة على البحر.. والرياح: شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. والخليج العربي متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 03:08 والجزر الأول عند الساعة 28:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:56 وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 58:09 والمد الثاني عند الساعة 23:05 والجزر الأول عند الساعة 29:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:05.