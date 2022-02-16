فريدة الحوسني: 95.21٪ من السكان حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا
فريدة الحوسني
16 فبراير 2022 17:44
قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، إن نسبة الحاصلين «على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المائة في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 95.21 في المائة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد». وأكدت، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، أن «اللقاحات تعتبر أهم وسيلة حالياً للخروج من هذه الجائحة، وتوفيرها يعتبر إنجازاً علمياً عالمياً ووجودها بشكل كافٍ ومجاني للمواطنين والمقيمين بالدولة عمل وجهد يستحق الثناء»، داعية «جميع الأفراد من الفئات المؤهلة للتوجه لأقرب مركز التطعيم لأخذ اللقاح والجرعات الداعمة والتواصل مع الجهات الصحية للمزيد عن المعلومات وللحصول على موعد لأخذ اللقاح». وقالت الحوسني «تعمل دولة الإمارات، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، على تعزيز كفاءة القطاع الصحي في الدولة، ومن خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض». وأشارت إلى أنه «بناءً على مستجدات الوضع الوبائي وانخفاض عدد الإصابات في الدولة، نُعلن بأنه قد تقرر تغيير دورية انعقاد الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات لتصبح كل أسبوعين لموافاتكم بآخر مستجدات جائحة (كوفيد-19)». وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي «تعمل الجهات المعنية على تحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، إضافةً إلى تطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية ووضع التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي في الدولة».