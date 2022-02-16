رواد الأعمال في العلوم في «مهرجان الابتكار»

دينا جوني (دبي) أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في إكسبو، خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس المقبل. وسينظم المهرجان للمرة الأولى فعالية «رواد الأعمال في العلوم»، حيث سيعرض ويناقش طلبة التعليم العالي مشاريعهم البحثية ويناقشون كيفية تحويلها لمشاريع تجارية ناشئة مستندة للعلوم في ريادة الأعمال، وسيتعلمون أيضاً كيفية الترويج لأفكار مشاريعهم العلمية الريادية وعرضها أمام جمهور خبير في مناقشة المشاريع والطرح الناقد. وتهدف الفعالية إلى فتح آفاق مهنية جديدة للباحثين المتميزين الشباب من طلبة التعليم العالي الذين هم في بداية حياتهم المهنية من خلال توجيه معارفهم البحثية العلمية المتخصصة للتطبيق في مشاريع ريادة أعمال تجارية ناجحة، كما تهدف الورشة إلى إحداث تغيير نوعي في فكر وثقافة الباحثين الشباب نحو المزيد من التصميم والرغبة للعمل في مجال ريادة الأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة في مقر إكسبو 2020 دبي اليوم بحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات رئيس اللجنة العليا للمهرجان. وقالت الضحاك على هامش المؤتمر إن النسخة الخامسة من المهرجان شهدت مشاركة 5813 طالب وطالبة من 459 مدرسة حكومية وخاصة، قدموا 2651 مشروعاً. ولفتت أنه بعد تحكيم المشاريع، تم اختيار أفضل 100 مشروع للمشاركة في المهرجان عبر مسابقة «الإمارات للعالم الشاب» التي تستهدف الطلبة من الخامس إلى الثاني عشر. ويهدف المهرجان إلى تعزيز الشغف بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي لدى الطلبة والعاملين في المجال التربوي وكافة شرائح المجتمع ويحظى المهرجان باهتمام متزايد نظراً لما يقدمه من برامج مبتكرة تحاكي التوجهات المستقبلية في مختلف مجالات العلوم والتقنيات والمهارات المتقدمة والابتكار وريادة الأعمال.