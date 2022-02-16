«التعليم والمعرفة» تطلق مساراً تدريبياً جديداً في معهد الكرامة للتدريب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق مسار تدريبي جديد في قطاع الضيافة في معهد الكرامة للتدريب- أول مركز تدريبٍ مهني في الإمارات مخصص للطلبة ذوي التوحد، وذلك بالشراكة مع سلسلة مقاهي «إل كافيه دي روما».

وبموجب الشراكة، سيفتتح المقهى فرعاً جديداً في المعهد لتدريب وتأهيل الطلبة أصحاب الهمم عبر برامج تدريب مخصصة تهيئهم لشغل وظائف فعلية في الفرع نفسه ومن ثم توفير فرص وظيفية لدى فروع أخرى تابعة للمقهى. وكما سيستفيد الطلبة من فرصة الحصول على الخبرة اللازمة للعمل في مجال الضيافة، الأمر الذي سيفتح لهم آفاقاً جديدة للانضمام لسوق العمل على نطاق أوسع.

بالإضافة إلى ذلك، سيتيح المقهى للطلبة التفاعل مع أفراد المجتمع من زوار المقهى بشكل مباشر عبر استلام الطلبات وتحضيرها، الأمر الذي سيصقل مهاراتهم الاجتماعية ويسهل اندماجهم في المجتمع، علماً أن المقهى يستقبل زواره طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً.

وتم الإعلان الرسمي عن افتتاح المقهى في المعهد أمس خلال فعالية حضرها عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والسيد حامد الحامد رئيس شركة «HMS» – الوكيل الحصري لسلسلة «إل كافيه دي روما» في أبوظبي، حيث تفاعل الحضور مع الطلبة أصحاب الهمم أثناء أدائهم لعملهم اليومي تحت إشراف مجموعةٍ من المدربين الخبراء.