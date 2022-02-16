توقيع إلكتروني للمعاملات العقارية لـ «داري» الرقمية قريباً

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت دائرة البلديات والنقل عن توسيع الخدمات العقارية ضمن منظومة «داري» الرقمية خلال الربع الثاني من العام المقبل لتمكن المستثمرين من الاطلاع على مؤشرات الأسواق العقارية، وقيم التداولات والرهونات ومعاملات البيع على المخطط والتواصل مع الوسطاء العقاريين والفرص الاستثمارية المستقبلية ضمن سوق العقارات بأبوظبي.

وأوضح الدكتور أديب العفيفي المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، أن عدد المسجلين في منصة «داري» الرقمية منذ إطلاقها الأسبوع الماضي بلغ نحو 2500 مستخدم من مختلف شرائح الجمهور، داعياً كافة الأفراد إلى التسجيل فيها والاطلاع على الخدمات التي توفرها.

وأوضح العفيفي خلال مؤتمر صحفي نظمته دائرة البلديات والنقل اليوم الأربعاء، للتعريف بمنظومة «داري» الرقمية أنه سيتم توفير خدمات التوقيع الإلكتروني للمعاملات العقارية.

وقال:«حصلنا على الموافقة بقرار اتحادي، ونحن الآن في مرحلة الإجراءات لتنفيذ هذه العملية لتصبح مستقبلاً عمليات البيع والشراء للعقارات إلكترونية بشكل كلي».

وأفاد العفيفي أن منظومة «داري» توفر خدمات ضمن 5 فئات متكاملة للجمهور، ومنها عمليات بيع وشراء العقارات في أبوظبي، سواء كانت أرضاً أم وحدة سكنية أم شقة أم فيلا، وتقييم العقارات، وتجهيز عقد البيع وإتمامه وتسجيله بمنتهى السهولة واليسر.

كما تمكن «داري» من إدارة العقارات المؤجّرة بأسلوب ذكي ومرن، حيث تسمح المنظومة بتعديل أو تجديد أو إنهاء عقد الإيجار، فضلاً عن تسجيل عقد إيجار جديد، والحصول على الدعم الكامل لإتمام أي إجراء حكومي يتعلّق بالإيجار.

ومن الخدمات التي تقدمها «داري» الحصول على أي شهادة تتعلّق بالعقارات ومنها شهادة تقييم العقار التي توضح القيمة السوقية العادلة للعقارات خلال البيع أو الشراء، شهادة إثبات ملكيّة الأصول أو العقارات في وضعها الحالي، سند الملكيّة الذي يوضح ملكية العقار ضمن كافة الأوجه القانونية، شهادة أملاك التي تصادق على جميع العقارات المملوكة، وشهادة مخطط الموقع التي توضح نطاق الموقع لأي عملية تطوير حالية أو مقترحة.

وتوفّر «داري» دليلاً يمكّن من الوصول إلى المتخصّصين الحاصلين على الترخيص في أبوظبي بمن فيهم: الوسطاء المرخّصون، المسّاحون الذين يمكنهم قياس وتحديد حدود العقارات، والمقيّمون الذين يقدّمون قيمة تقريبية عن العقارات، والمزاودون لبيع العقارات خلال المزاد العلني، بالإضافة إلى ذلك يساعد الدليل المستثمرين على اكتشاف فرص الاستثمار المستقبلية في سوق العقارات في أبوظبي.

ومن خلال «داري» يمكن الحصول على خدمات متعدّدة لشركات العقارات من خلال ميّزة «شركتي»، حيث يمكن إنشاء ملف شركة و/أو إنشاء ملف لموظف و/أو إدارة ملف موظف بمنتهى السهولة.

وتتيح منظومة «داري» التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع شركة الخدمات العقارية المتقدمة، تحقيق ربط كامل مع المنظومة الإماراتية UAE Pass وهيئة أبوظبي الرقمية، وتحقيق توجهات حكومة أبوظبي لتكون رقمية.

وأوضح معاذ مقبول مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية، أن المرحلة الحالية تشهد توجيه ودفع المستخدمين للتأقلم مع المنصة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وتوفر المنصة مقاطع تدريبية وإرشادية للمستخدمين لتزويدهم بالطرق الواجب اتباعها للاستفادة من الخدمات العقارية المتوفرة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سيشهد الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المقدمة للمستخدم وفقا لاحتياجاته، وستساهم في تقديم العديد من الخدمات العقارية بشكل فوري كالشهادات وسند الملكية ومخططات الأراضي وتوثيق العقود الإيجارية.

ولفت إلى أنه إلى أنه جرى تطوير المنصة وفق أعلى معايير الأمن الرقمي لتضمن أمن وخصوصية المعلومات والمعاملات وحسابات المستخدمين، ونتعاون مع الجهات المتخصصة في الأمن الرقمي على مستوى إمارة أبوظبي لضمان أن تواصل المنصة مواكبة أعلى المعايير والإجراءات ذات الصلة بالأمن الرقمي.