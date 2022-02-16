عبدالله بن زايد يشهد التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون الثقافي والصحي بين الإمارات وكوبا

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون الثقافي والتعاون الصحي بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

وقع مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي رودريغو مالمييركا وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا. فيما وقع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الصحي، الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولويس فرناندو نافارو مارتينيز نائب وزير الصحة العامة بجمهورية كوبا. وعقب توقيع مذكرتي التفاهم، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاً مشتركاً مع معالي رودريغو مالمييركا وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا.

جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية. كما استعرض الجانبان دور إكسبو 2020 دبي الذي تنظمه دولة الإمارات في خلق فرص واعدة للتعاون المشترك تسهم في بناء شراكات مثمرة ومستدامة بين البلدين الصديقين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي رودريغو مالمييركا.. مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة الإماراتية الكوبية والحرص على تعزيز مستويات التعاون المشترك بين البلدين بالمجالات كافة.

من جانبه، أكد معالي رودريغو مالمييركا على دور إكسبو 2020 دبي المهم في فتح آفاق واعدة للتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.. مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر الاجتماع.. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ «إكسبو 2020 دبي»، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.