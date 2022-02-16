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الإمارات
لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة تطلق مبادرة "خطوة أولى"
لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة تطلق مبادرة "خطوة أولى"
16 فبراير 2022 13:01

في إطار احتفالات عام الخمسين، أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات عن أحدث مبادراتها وتحمل عنوان "خطوة أولى". وتدعو المبادرة كل من يعتبر الإمارات وطناً له لكتابة خطواته الأولى نحو تحقيق أحلامه وأهدافه التي يأمل بتحقيقها في الخمسين عاما المقبلة.

ويمكن المشاركة في "خطوة أولى" عبر النموذج المخصص المتاح على الموقع الإلكتروني لعام الخمسين.

وتشجع المبادرة الجديدة الحالمين وكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على تحديد خطواتهم الأولى نحو تحقيق أهدافهم وتحويل أحلامهم إلى حقيقة. ومن خلال كتابة الخطوات الأولى، يتصور كل فرد نفسه مساهماً رئيسياً في بناء لبنات جديدة في صرح هذا الوطن خلال المستقبل القريب والخمسين عاما المقبلة.

ودعت اللجنة الجميع في أنحاء الدولة إلى المساهمة بخطواتهم الأولى في الموقع الإلكتروني www.UAEYearOf.ae والتي ستنشر لاحقاً عبر الإنترنت لتكون جزءاً من معالم طريق دولة الإمارات إلى المستقبل.

وتعد "خطوة أولى" أحدث مبادرة من لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، والتي تقود المبادرات والأنشطة والاحتفالات الكبرى على مدار العام، في زخم احتفالي يستمر حتى مارس 2022.

وتعقب مبادرة "خطوة أولى" مبادرة "رسائل إلى المستقبل"، التي دعت الجميع لكتابة رسائل لأنفسهم في المستقبل ورسم أحلامهم وتصور مستقبلهم في دولة الإمارات. 

المصدر: وام
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