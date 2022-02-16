«مهرجان أضواء الشارقة» يحتفي بالمعارف والفنون والعلوم الإنسانية

تتواصل عروض «مهرجان أضواء الشارقة 2022» - الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة - حتى 20 من فبراير الجاري في مختلف مناطق ومدن الإمارة، في تزيين معالم ومباني الشارقة باللوحات الفنية الضوئية التي تجسد تاريخ ومستقبل الشارقة، وتبرز هذه العروض الجمال المعماري لأهم مساجد الإمارة التي تشكل معالم فريدة من نوعها بفضل تصاميمها الإسلامية الخلابة. ويشهد «مسجد النور» الذي يعد أيقونة معمارية فريدة تتربع على ضفاف بحيرة خالد في الشارقة عرضاً ضوئياً يحمل عنوان «روعة الانسجام والتباين»، يسلط الضوء على مكانة الفن كأداة للتواصل.

كما تمت الاستعانة بمقومات وأصالة الفن الإسلامي عبر الزمن ضمن العرض، باعتبارها لغة أساسية في هذا الكون، ويبدأ الجزء الأول من العرض بالمزج بين علم الهندسة والهندسة المعمارية والفيزياء والرياضيات والفلسفة ليقدم للجمهور عرضاً مذهلاً يبرز تأثير الفن على العالم، وكيف يشكل لغة الكون.

أما الجزء الثاني من العرض، فيتناول العامل البشري وما يحيط به من نباتات متشابكة وزخارف تجريدية متنوعة، بحيث يزدان هذا الصرح المعماري بالأنماط والألوان التي تعود إلى مرحلة بدايات عصر النهضة الإسلامية، وفي نهاية العرض يتم استعراض جمال الانسجام من خلال التباين، وهو أسلوب حديث ورقمي للغة العالمية يتناقض بشكل كبير مع الأشكال المتناسقة السابقة، ويسعى لاستكشاف مكانة الفن في المستقبل.

ويحمل عرض «مسجد الشارقة» عنوان «انسجام الزخارف الإسلامية»، حيث يركز على جمال وروعة الهندسة المعمارية للمسجد، ويظهر الإبداع في عرض اللمسات الجمالية وتناغمها مع الزخارف الإسلامية، كما تضفي التصميمات الرقمية السريعة على العرض تبايناً يوازن بين التطور والسرعة.

وفي المرحلة الأولى للعرض يتم تسليط الضوء على العمارة الإسلامية الرائعة، حيث تجتمع حزمة الضوء التي تمثل «الرؤية الأولية» كما لو أنها تنبض من قلب الرمال المتحركة، ثم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تركز على «الحاضر»، معتمدةً على الخطوط الرقمية والألوان الزاهية والخط الذي يشير إلى السرعة والتقدم والتطوير.. بينما في المرحلة الثالثة يتم استخدام خطوط بسيطة مصنوعة من الضوء، ترسم وتحدد تفاصيل بناء المسجد لتشكل في لوحة فنية صيغة متناغمة للمستقبل.

ويحتفي عرض «مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي» الواقع في مدينة دبا الحصن بالتراث والأصالة والتقدم الذي حققته الشارقة، حيث يحمل اسم «الإسلام والعمارة والتراث»، ويروي العرض قصة التناغم بين مكونات ماضي الإمارة وحاضرها ومستقبلها، ويستخدم هذا العرض المثير للذكريات عناصر تقليدية ومعاصرة لإبراز أصالة المبنى، عبر استخدام تراكيب الحروف وحركة الأضواء والتباين بين درجات السطوع على الواجهة، والتي تقدم مشهداً مذهلاً لجمال الشكل الهندسي لهذا الموقع الذي يجمع بين قيم الثقة والنزاهة والذكاء والقوة والمعرفة والاستقرار والتي تم إبرازها من خلال التكنولوجيا والأشكال الهندسية المعاصرة، والتي تذكر الزوار بمشاريع الشارقة النوعية التي تسمح بالتطور والمضي قدماً نحو المستقبل، دون التخلي عن هوية الماضي. وتستقبل مواقع «مهرجان أضواء الشارقة 2022» جميع الزوار خلال أيام الأسبوع للاستمتاع بالعروض من الساعة 6 حتى 11 مساءً.. فيما تستقبلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع من 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.