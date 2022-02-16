عبدالله بن زايد: علاقاتنا استراتيجية راسخة مع المملكة المتحدة

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقر إكسبو 2020 دبي، وفداً من مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية برئاسة ديفيد جونز رئيس المجموعة، وبحث سموه وأعضاء الوفد سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، انطلاقاً من روابط الصداقة التاريخية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

كما ناقش سموه ووفد مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل ترسيخ دعائم الاستقرار بها، وتبادلوا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء أيضاً استعراض تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي بمشاركة نحو 192 دولة، وأهمية هذا الحدث الدولي البارز في خلق فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين، واستثمار ما يطرحه من روئ وأفكار مبتكرة من أجل بناء شراكات مثمرة ومستدامة في القطاعات كافة. كما استعرضوا دور البرلمانات المهم في دعم تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية.. مؤكداً على العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار سموه إلى أن تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي جاء تجسيداً لنهجها الحريص على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع دول العالم، والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش ودفع مسارات التنمية والتقدم من أجل ازدهار المجتمعات ورخاء الشعوب. من جانبهم أكد أعضاء وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية على عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.. مشيدين بالتنظيم الناجح والمتميز لإكسبو 2020 دبي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ «إكسبو 2020 دبي»، ومنصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.