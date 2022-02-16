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رأس الخيمة ترفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات والمرافق
رأس الخيمة تعلن إجراءات جديدة بشأن الطاقة الاستيعابة للمرافق العامة في الإمارة
16 فبراير 2022 12:14

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة، الأربعاء، رفع الطاقة الاستيعابية ورفع حجم المناسبات والتجمعات والطاقة الاستيعابية للمرافق العامة إلى أقصاها.

وتشمل الإجراءات: رفع قيود الطاقة الاستيعابية لكافة الأنشطة والفعاليات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق، إضافةً إلى الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى أقصاها، تقليل مسافة التباعد الآمنة إلى متر واحد في المساجد ودور العبادة، رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة بحفلات الأعراس والعزاء مع ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن.

مهيباً بجميع أفراد المجتمع مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بلبس الكمامة وأخذ التطعيمات والجرعات الداعمة لعودة الحياة الطبيعية وفق أعلى معايير السلامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خطة الطاقة الاستيعابية
رأس الخيمة
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