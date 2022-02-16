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تنويه مهم من شرطة أبوظبي
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
16 فبراير 2022 08:33

نوهت القيادة العامة لشرطة أبوظبي صباح اليوم الأربعاء، بأنها تنفذ تمريناً أمنياً بمنطقة الحفار في أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

 ويأتي التمرين بهدف تعزيز قدرات وكفاءة الاستجابة، لذا يمنع الاقتراب والتصوير حرصاً على السلامة العامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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