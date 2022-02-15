صربيا تحتفل بيومها الوطني في «إكسبو 2020»

دبي (وام)

احتفلت جمهورية صربيا بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي» اليوم، و قد جرت المراسم الرسمية لرفع علمي الإمارات وصربيا في ساحة الوصل، القلب النابض لـ«إكسبو 2020 دبي»، مع عزف النشيدين الوطنيين للدولتين، وإلقاء الكلمات الترحيبية وتقديم عروض فنية مميزة تضمنت فقرات من الموسيقى الشعبية والرقص، إضافة إلى كلمة ركزت على الاقتصاد الصربي القائم على المعرفة وفرص الاستثمار.

تضمنت العروض الفنية في ساحة الوصل، فقرة موسيقية مميزة لعازف الكمان المشهور عالمياً والحاصل على العديد من الجوائز ستيفان ميلينكوفيتش، وفريقه الصربي من عازفي الآلات الوترية «سترينغ فيرتوسو».

واستمتع زوار الحدث الدولي باستعراض فني فريد للموسيقى الشعبية التقليدية والرقص يجسد الموروث الثقافي لمجموعات عرقية مختلفة، وقدمته الفرقة الوطنية لصربيا «كولو».

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، في استقبال معالي تاتيانا ماتيتش، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية المفوض العام لصربيا في «إكسبو 2020 دبي».

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «تجسد صربيا، عبر مشاركتها في (إكسبو 2020 دبي) 7 آلاف عام من تاريخها العريق، والإبداع، والإنجازات التي حققتها، فيما يصحب جناحها الزوار في رحلة لاستشراف المستقبل، ودفع حدود التواصل عبر استخدام أحدث تقنيات الهولوغرام، والواقعين المعزز والافتراضي».

وأضاف معاليه: «ترتبط الإمارات وصربيا بعلاقات ثنائية متينة ازدهرت على مر السنين، ونتطلع إلى رؤيتها تتطور أكثر، فيما نستكشف المزيد من الشراكات والتبادلات في المجالات التعليمية، والعلمية، والتجارية بين بلدينا».

من جانبها، قالت معالي تاتيانا ماتيتش: «تتيح لنا مشاركتنا في (إكسبو 2020 دبي) إبراز إمكاناتنا وتطوير شبكات الأعمال لدينا ورفع مكانة بلدنا، بل وتعزيز الشراكة بين صربيا والإمارات العربية المتحدة.. ونحن نشجع تطوير الشركات الصربية، ونقدم دعماً كبيراً لتطوير اقتصاد مبتكر يقوم على المعرفة، من خلال إشراك العديد من الخبراء المؤهلين تأهيلاً عالياً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطب والهندسة والتعليم العالي».

وأضافت: «يسعدنا أن شركاءنا الإماراتيين يرون صربيا وجهة استثمارية رئيسية، فضلاً عن كونها وجهة سياحية جاذبة.. في الأشهر القليلة الماضية، التزمنا بقوة بتعزيز علاقاتنا الثنائية، إلى جانب تعزيز التعاون الشامل والتضامن مع مختلف البلدان.. وأنا متأكدة من أننا جميعا سنعتز بشعار هذا الحدث الدولي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وأنا على يقين بأنه سيحفزنا على تجسيده في أنشطتنا المستقبلية».

و قالت آنا إليتش كبير مستشاري رئيس الوزراء للصناعات الإبداعية والسياحة نائب المفوض العام لصربيا في «إكسبو 2020 دبي» في مؤتمر صحفي عقد في مركز إكسبو الإعلامي: «مشاركتنا في (إكسبو 2020 دبي) استثمار في المستقبل وفي تنمية علاقاتنا الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي، خاصة مع دولة الإمارات، بالنظر إلى الفوائد الاقتصادية التي يجلبها هذا التجمع المذهل للأفراد والأفكار، بل وإلى الروابط السياسية والاقتصادية القوية التي تربطنا بالإمارات، وتتيح الاستفادة من الفرص الرائعة المتاحة في الجناح الصربي».

وأضافت آنا إليتش: «قدمنا أكثر من 100 مشروع حتى الآن للمبتكرين من الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم، تشمل مجالات الاستثمار المحتملة تحت سطح البحر، والوجهات السياحية، والعقارات، والسيارات، وصناعة السكك الحديدية، والصناعات الكيماوية، والزراعة، وإنتاج الأغذية، وقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى أكثر من 250 منتجاً مختلفاً في متجرنا، حيث يمكن للناس تجربة فطائر المربى العضوية، وجميع المنتجات الأصلية المتنوعة الأخرى». وتعد الأفكار والابتكارات الموضوع الرئيسي لجناح صربيا، الواقع في منطقة التنقل في «إكسبو 2020 دبي» والذي اجتذب حتى الآن أكثر من 700.000 زائر وقدم برنامج الأعمال في صربيا أكثر من 100 منتج ومشروع مبتكر.