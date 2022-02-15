شخبوط بن نهيان: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع أنغولا

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، معالي إيمانويل جونيور وزير دولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية أنغولا، والوفد المرافق له، أمس الأول في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع أنغولا، ورغبتها في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة في الكثير من المجالات، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر معالي جونيور عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربط جمهورية أنغولا بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها.