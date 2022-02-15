19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
شخبوط بن نهيان: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع أنغولا
شخبوط بن نهيان وإيمانويل جونيور خلال اللقاء (وام)
16 فبراير 2022 01:58

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، معالي إيمانويل جونيور وزير دولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية أنغولا، والوفد المرافق له، أمس الأول في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.  وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. 
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع أنغولا، ورغبتها في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة في الكثير من المجالات، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين. 
من جانبه، عبر معالي جونيور عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربط جمهورية أنغولا بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها.

الإمارات
شخبوط بن نهيان
أنغولا
آخر الأخبار
مدينة كييف
عربي ودولي
بريطانيا تنقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف
19 فبراير 2022
قرية في شمال مالي
عربي ودولي
إرهابيون يقتلون عشرات المدنيين بمجازر في الساحل الأفريقي
19 فبراير 2022
الشرطية كيم بوتر أثناء مثولها أمام المحكمة
عربي ودولي
سجن شرطية قتلت أميركياً من أصل أفريقي
19 فبراير 2022
فستان عروس
دنيا
أول تعليق رسمي على حادثة "عروس الإسماعيلية"
اليوم 23:51
الطلاق
دنيا
تعرف على أحد أغرب أسباب طلب الطلاق
اليوم 23:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©