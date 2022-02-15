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الإمارات
أنور قرقاش: توجهنا واضح.. ونهجنا تعظيم القواسم المشتركة
أنور قرقاش
16 فبراير 2022 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاستقبال الحافل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أبوظبي أحد ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات في سبيل تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار.
وجدّد التأكيد على أن توجه الإمارات يتجلى في تعظيم القواسم المشتركة وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في المنطقة.
ولفت إلى أن الإمارات ترى أن التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية والانعكاسات الإيجابية لذلك على دول وشعوب المنطقة أداة رئيسية لإدارة القضايا المختلفة بحكمة وبشكل ينزع عن منطقتنا صفة التصعيد المتواصل.
وفي تغريدات على «تويتر»، قال معاليه: «الاستقبال الحافل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أبوظبي أحد ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات في سبيل تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار، توجهنا واضح المعالم ومقاربتنا تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في المنطقة».
وتابع: «دولة الإمارات ترى بأن التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية والانعكاسات الإيجابية لذلك على دول وشعوب المنطقة أداة رئيسية لإدارة القضايا المختلفة بحكمة وبشكل ينزع عن منطقتنا صفة التصعيد المتواصل وتأثيراته السلبية على تطور ونهضة العالم العربي والشرق الأوسط».

الإمارات وتركيا
الإمارات
تركيا
رجب طيب أردوغان
أنور قرقاش
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