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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير اليابان
حاكم رأس الخيمة مستقبلاً سفير اليابان (وام)
16 فبراير 2022 02:00

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. من جانبه، عبّر السفير أكيو إيسوماتا، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

الإمارات
رأس الخيمة
سعود القاسمي
سعود بن صقر القاسمي
اليابان
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