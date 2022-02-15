عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع «تنفيذي الشارقة»

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بالعمل الحكومي والخدمات العامة، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقريري أداء قطاع الطيران، والسفر عبر الإنجازات السنوية لعام 2021م، لكل من دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي. وبحسب التقارير السنوية، شهد قطاع الطيران بكافة مكوناته نمواً ملحوظاً، نظراً للسياسات الرائدة المتبعة في التكيف مع ظروف جائحة «كوفيد - 19» من خلال إجراءات استمرارية الأعمال، وتقديم المحفزات والاستمرار في تعزيز وبناء علاقات شراكة مع الشركاء كافة.

وشهدت حركة المسافرين نمواً بلغ 50‎% مقارنةً مع عام 2020م، بالإضافة إلى نمو حركة الشحن الجوي بنسبة 44‎%، بالإضافة إلى زيادة إصدار الرخص التجارية المعنية بقطاع الطيران والسفر والسياحة. وتضمنت التقارير السنوية الاتفاقيات والشراكات المثمرة التي أبرمتهما دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي لتعزيز أعمالهما مع الشركاء الرئيسيين وفتح وجهات جديدة، واستقبال المزيد من الشركات والمسافرين.

وتضمن عام 2021م تنفيذ العديد من المبادرات التي عززت من بيئة العمل في قطاع الطيران، ووفرت المزيد من الخدمات للمسافرين.