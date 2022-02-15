عمار النعيمي يستقبل سفيرة المالديف

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، أمينة شيينه سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عهد حاكم عجمان بسفيرة المالديف.. متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عملها في الدولة، بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الصعد. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت سفيرة المالديف عن سعادتها بلقاء ولي عهد عجمان، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلادها، وبما تشهده الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية شاملة في كافة الميادين. حضر اللقاء.. الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.