«العدل»: استشراف المستقبل بخطط استراتيجية مبتكرة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، خلال الجلسة الحوارية، حول «ملتقى استشراف مستقبل قطاع العدالة»، أن اختيار موضوع استشراف المستقبل وخاصة مع شريك استراتيجي كوزارة الداخلية، أتى من استراتيجية دولة الإمارات التي تولي اهتماماً كبيراً في وضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لاستشراف المستقبل، ووضع الخطط المستقبلية والحلول لكل ما هو مبتكر، وذلك لتحسين فرص أداء عمل الوزارة.

ولفت إلى تناول محاور مهمة في الورشة، مثل تأهيل الكوادر القضائية لمواكبة التوجهات المستقبلية ومناقشة الخطط الخمسين، وذلك بما يتواءم مع توجهات القيادة الرشيدة.

وأدار الجلسة الحوارية في الملتقى الدكتور عبدالله سليمان الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل، والتي تضمنت 4 محاور رئيسية، وهي: المحور الأول: تأهيل الكوادر القضائية لمواكبة التوجهات المستقبلية، والمحور الثاني استشراف مستقبل الخدمات والمشاريع بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، والمحور الثالث: مستقبل الخدمات الجزائية، والمحور الرابع: التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل ضمن خطة الخمسين عاماً القادمة. وشارك في الجلسة كل من: الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي، وعبدالله الحبسي مدير فرع التوجهات المستقبلية بوزارة العدل، والمستشار هيثم الحمادي رئيس نيابة الإقامة والجنسية في الفجيرة.

وأكد محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي، في حديثه عن المحور الأول في الملتقى، أن منظومة التدريب لا ينبغي أن تشمل المواد المتعلقة بالقانون فقط، إذ سيتم تضمين التدريب القانوني، ولكن يجب أن يتضمن التدريب مهارات أخرى، كالمهارات الشخصية غير القانونية والمهارات الفنية المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، وغيرها من المهارات المطلوبة.