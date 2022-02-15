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الإمارات
راشد بن حميد يلتقي بالقيادات الإعلامية العربية الشابة
راشد النعيمي خلال اللقاء بحضور شما المزروعي (من المصدر)
16 فبراير 2022 01:58

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ورئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي، بعدد من منتسبي النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، وذلك بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي. 
وأكد الشيخ راشد بن حميد لدى ترحيبه بأعضاء البرنامج في دولة الإمارات على أهمية تزامن النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة مع أحداث «إكسبو 2020 دبي»، الذي تستضيفه الإمارات بمشاركة 192 دولة، كما تحدث مع القيادات الإعلامية عن مسؤولية الشباب في نقل قضايا وأحداث الدول العربية بمصداقية وموثوقية، لتعكس قيم ومبادئ الشباب العربي التي تميزه، وقال: تحرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار في مواهب الشباب وتمكينهم في أوطانهم ودعم نجاحاتهم عربياً وعالمياً.
وأضاف: اليوم تمتلك الدول العربية خيرات وعقولاً وابتكارات، ومواهبها الصاعدة تحفز صناع القرار على تطوير قدرات الشباب العربي الذي أثبت أن لديه الرغبة في تطوير الذات، وهذا ما يحرص عليه مركز الشباب العربي الذي وعلى مدار السنوات القليلة الماضية.
وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: للإعلام اليوم دور مهم وكبير في نقل القصص الملهمة والمؤثرة، قصص الأوطان والمجتمعات الإنسانية والأفراد، وبكفاءاته ومواهبه الشابة تتحقق المشاركة المطلوبة في ترسيخ مشهد إعلامي تحفيزي جديد يسلط الضوء على الفرص الواعدة والآفاق الجديدة للتنمية.

الإمارات
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راشد بن حميد
راشد بن حميد النعيمي
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