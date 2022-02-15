مسؤولون ومختصون بالقطاع لـ«الاتحاد»: مذكرة التفاهم الصحي بين الإمارات وتركيا ترسم آفاقاً جديدة للتعاون

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد مسؤولون ومختصون بالقطاع الصحي، أن توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وتركيا بالمجال الصحي، يعزز فرص التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الصحة والبحث العلمي، إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك اعتماداً على الإمكانات الكبيرة والمتميزة التي يمتلكها البلدان في مجال التكنولوجيا والمعرفة الطبية.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «هذه المذكرة ستكون بمثابة خريطة طريق لمسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والمشاريع المستقبلية للشراكة العلمية والطبية، حيث يمتلك كلا البلدين أنظمة رعاية صحية متطورة». وأضافوا: «تؤدي مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسسات الصحية في البلدين».

ولفتوا إلى أهمية التعاون بين القطاع الصحي الإماراتي، والقطاع الصحي التركي، على مستوى الأهداف المشتركة، لاسيما المرتبط منها بعمليات زراعة الأعضاء، إلى جانب البحوث الطبية والتقنيات والحلول الذكية، وغير ذلك من المجالات الطبية.

محمد العلماء

الاستفادة المتبادلة

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مذكرة التعاون بالمجال الصحي ستعود بالنفع على مواطني البلدين، ما سينعكس إيجاباً على مستوى حياة الأفراد ويساهم في الوصول إلى مجتمع صحي سليم.

وقال: «تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي من خلال توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع الأفراد، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، ومعايير السلامة، وتجربة المرضى واستقطاب أصحاب الكفاءات للعمل في قطاع الصحة، والاحتفاظ بها، وتدريبها، بالإضافة لاستدامة الإنفاق الصحي، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الرعاية الصحية». وأشار العلماء، إلى أن آفاق التعاون المستقبلية في القطاع الصحي والطبي بين البلدين ستشمل في الفترة المقبلة، مجالات التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتساعد هذه الاتفاقية كلا البلدين على تبادل الخبرات وتطوير مجالات الأبحاث العلمية والطبية، والاستفادة المتبادلة في مجالات علوم التكنولوجيا المتطورة في علاجات السرطان وزراعة الأعضاء وجراحة العظام، إضافة إلى التقدم الكبير في مجال تصدير المعدات الطبية المتطورة.

عوض الكتبي

شراكة مهمة

قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «العلاقة بين الإمارات وتركيا قديمة وشاملة ولها إرث تاريخي، والمجال الطبي أحد أهم مجالات التعاون، لأهميته القصوى في تحقيق التنمية المستدامة بالبلدين، فالإمارات تعتبر الإنسان هو رأسمالها الحقيقي وسر نجاحها». وأكد الكتبي، أن القطاع الصحي في دولة الإمارات بصفة عامة وفي دبي بصفة خاصة، قادر ومستعد للتعاون بشكل إيجابي وفعال مع الجانب التركي، لافتاً إلى أن الوجود التركي في القطاع الصحي فاعل ومؤثر، ونسعى إلى تطويره، والاستفادة أكثر من هذه الشراكة، وتطوير هذا القطاع الحيوي.

مجالات التعاون

قال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة: «التعاون بين الإمارات وتركيا يزيد من القوى العاملة في المجال الصحي في كلا البلدين، ويهتم بالأبحاث والسياسات الطبية والصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين».

حسين الرند

وذكر أن مذكرة التفاهم تركز على تطوير التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح التشريعية في كلا البلدين، وتفعيل التعاون في مجال السياسات والإدارة الصحية، ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتطبيق أفضل الممارسات الصحية في المستشفيات، والتكنولوجيا الجديدة في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية والصحة الإلكترونية.

وقال الرند: «تسعى الإمارات لتكون من أفضل دول العالم في جودة الرعاية الصحية، من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وحققت العديد من الإنجازات ونفذت المبادرات المعتمدة على الابتكار والتكنولوجيا، حتى تمكنت من تحقيق قفزات نوعية على مستوى القطاع الصحي المعتمد على رؤية مستقبلية تتماشى مع توجه الدولة في تحقيق الرقم واحد عالمياً في جميع القطاعات».

آفاق جديدة

قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا المالكة للمستشفى الأميركي في دبي، إن «العلاقات والشراكات بين الإمارات وتركيا تتجه نحو آفاق جديدة في مختلف القطاعات والمجالات، وخصوصاً القطاع الصحي، لا سيما في ظل التطور الملحوظ الذي حققه القطاع الصحي في الإمارات والمستوى المتميز للمنظومة الصحية، والبنية التحتية للمنشآت الصحية في الدولة».

وأضاف: «الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات وتركيا تتمتع بآفاق واسعة للتعاون والنمو في ظل التنوع الاقتصادي والسياسات التجارية المنفتحة للبلدين وموقعهما الاستراتيجي المتميز».

شريف بشارة

وتوقع أن تسعى الشركات التركية لاستكشاف مزيدٍ من فرص الشراكة والأعمال والاستثمارات الاستراتيجية والطويلة الأجل، لاسيما في قطاعات، مثل التقنيات الطبية الحديثة والطاقة المتجددة والزراعة المتقدمة، بما يدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى من النمو والازدهار.

وأشار إلى أن الإمارات تُعد بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والشركات التركية، مع تمتعها ببنى تحتية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة وجاذبة ومنظومة تشريعات اقتصادية حديثة وفعالة وحوافز تجارية واستثمارية متكاملة، مؤكداً أنه، بحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا ما يناهز 364 مليار درهم خلال العقد الماضي في الفترة بين 2012 وحتى 2021، ووصل حجم التجارة بين البلدين لنحو 50.4 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، موضحاً أنه بعد زيارة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية للدولة خلال الأيام الماضية، وتوقيع اتفاقيات عدة لتعزيز العلاقات الثنائية، من المتوقع أن نشهد انتعاشاً كبيراً وتطوراً ونمواً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات القادمة.

وتوقع أن يحظى القطاع الصحي بمزيدٍ من التعاون بين الإمارات وتركيا لتطوير آفاق العلاقات في مجال الرعاية الطبية والصحية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية في البلدين، إلى جانب التعاون الصحي أثناء الجائحات، وتبادل الخبراء والاستفادة من الكوادر الطبية المتخصصة، وكذلك في مجال الأدوية والمنتجات الصيدلانية، بما يسهم في رفع معايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية.

وأكد بشارة انفتاح القطاع الصحي في دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية في ظل الحرص على بناء علاقات متينة مع دول العالم، وعقد شراكات صحية، واستقطاب أحدث الكفاءات والتقنيات الطبية وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.

محمد حمادة

نقاط القوة

وصف الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة، توقيع مذكرة التفاهم الصحية بأنها «خطوة إيجابية جداً نتيجتها تعاون مثمر ومهم للغاية»، للبلدين، مشيراً إلى أن هناك تخصصات طبية مميزة لكل بلد.

وقال: «سوق الإمارات الصحي رائد في مجالات التأهيل وإعادة التأهيل طويلة المدى وأيضاً في الجراحات المتقدمة، وهو ما يمكن أن تستفيد منه تركيا على سبيل المثال».

وأضاف: «تركيا تتميز بجراحات التجميل وزراعة الشعر والمختبرات الطبية وعلاج الأمراض السرطانية، وهو ما يمكن أن يجد سوقاً له بدولة الإمارات».

وأكد أن بناء الجسور بين البلدين يشكل نقطة انطلاق للمستثمرين، لاسيما أن السوق الإماراتي قوي، ويتميز بالكثير من المزايا، أبرزها توفير القوانين والتشريعات والأنظمة اللازمة لحماية الاستثمارات الأجنبية.