ورشة علمية تبحث نتائج مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

دبي (الاتحاد)

تقام الورشة العلمية السنوية الخامسة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» يومي 27 و28 فبراير 2022 في دبي، حيث ستتيح الورشة للمهتمين الحضور، سواء شخصياً أو افتراضياً، عبر تقنيات الاتصال المرئي عبر الإنترنت. ويركز اليوم الأول على سلسلة من ورش العمل التي ستغطي مواضيع مختلفة، في حين يستضيف اليوم الثاني سلسلة من الجلسات الحوارية حول النواحي العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ. وستسلط الورشة العلمية الضوء على أحدث النتائج التي حققها المشروع والفهم الحالي للغلاف الجوي المريخي ومناخه المتغير.

وتشكل الفعالية التي ينظمها الفريق العلمي للمشروع منصة مثالية لتبادل المعارف والخبرات بين العلماء والباحثين والأساتذة والطلاب الجامعيين المهتمين بعلوم الفضاء والكوكب الأحمر.

وقال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»: يأتي انعقاد الورشة العلمية السنوية الخامسة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ضمن جهود تبادل المعرفة والخبرات والبيانات العلمية التي اكتسبناها من خلال مسبار الأمل مع المجتمع العلمي والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، بهدف بناء قدرات علمية وتقنية لدولة الإمارات، ودعم جهود بناء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة في الدولة. بدورها، قالت المهندسة حصة المطروشي، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للشؤون العلمية: «تتزامن ورشة العمل مع الذكرى السنوية الأولى للوصول الناجح لمسبار الأمل إلى مدار الالتقاط حول المريخ في التاسع من فبراير 2021».

وأضافت: لقد نجح المسبار في جمع بيانات غير مسبوقة عن الغلاف الجوي المريخي، وتمت مشاركة هذه البيانات مع المجتمع العلمي العالمي بغرض إجراء الأبحاث وتحقيق المنفعة للبشرية جمعاء. وسوف تناقش الورشة هذه البيانات والأجهزة العلمية على متن مسبار الأمل وغيرها من المواضيع المتعلقة بالنتائج العلمية من المشروع وبرامجه التوعوية.

مواضيع ورشة العمل

يشمل اليوم الأول من الورشة جلسة حول «استخدام مركز البيانات العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ»، حيث ستسلط الضوء على تجارب عملية في الوصول إلى البيانات العلمية للمشروع من خلال الموقع الإلكتروني لمركز البيانات العلمية. وسيتم استعراض الوظائف والميزات المتوفرة في الموقع الإلكتروني لمركز البيانات وفلاتر البحث المختلفة. وتناقش ورشة أخرى موضوع «استخدام بيانات المقياس طيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS»، حيث ستركز على البيانات العلمية المختلفة لمطياف EMIRS المتخصص في رصد الغلاف الجوي السفلي باستخدام نطاقات الأشعة تحت الحمراء، ومعلومات عن معايرة الجهاز وتمارين عملية تساعد على استخدام بيانات المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء. بدورها، تتحدث ورشة «استخدام بيانات كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI» عن البيانات المختلفة لهذه الكاميرا والملاحظات الخاصة بالغلاف الجوي السفلي باستخدام النطاقات المرئية والنطاقات فوق البنفسجية، إضافة إلى مناقشة عملية المعايرة وتمارين عملية تساعد على استخدام بيانات كاميرا الاستكشاف الرقمية. وستقدم ورشة «استخدام بيانات المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية EMUS» نظرة عن مطياف EMUS المتخصص في دراسة الغلاف الجوي العلوي، بما في ذلك تلاشي الغلاف الجوي، إضافة إلى مناقشة عملية المعايرة وتمارين عملية التي تساعد على استخدام بيانات المقياس الطيفي بالأشعة الفوق بنفسجية. وتغطي الورش الأخرى كيفية استخدام «تخطيط مهام جافا وتحليلها للاستشعار عن بُعد» (JMARS) لمعاينة بيانات المسبار ومهام مريخية أخرى، حيث سيتم التعريف بأداة JMARS التي تساعد في تقديم تصور مرئي للبيانات. ستساعد ورشة العمل الأخيرة في فهم ملاحظات مناخ المريخ ومسبار الأمل من خلال «قاعدة بيانات مناخ المريخ» و«نمذجة المناخ العالمي» بهدف فهم مجموعات البيانات التي يوفرها مسبار الأمل.