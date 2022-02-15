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زيارات ميدانية لـ«مواقع البناء والإنشاء» في الظفرة
خلال إحدى الجولات الميدانية (من المصدر)
16 فبراير 2022 01:58

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة زيارات ميدانية على مواقع البناء والإنشاء، وذلك للتأكد من التزام الشركات بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من تركيب الأسوار المؤقتة حول المواقع بطريقة صحيحة وثابته تحسبا لوجود أي تقلبات جوية. وتحرص البلدية على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق بناء آمن ومستدام، وحددت مجموعة من الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في مواقع التشييد والبناء لإنشاء أسوار مؤقتة، وذلك لضمان أمن العاملين في مواقع البناء والسكان من خلال رفع مستوى الوعي لدى العاملين في مواقع الإنشاءات والبناء، وكذلك التأكيد على شركات المقاولات والاستشاريين أهمية التقيد التام بكل معايير الأمن والسلامة وتأمين بيئة العمل الصحية والآمنة والخالية من أي أخطار يمكن أن تهدد سلامتهم. وتكثف البلدية جهودها لتوعية وتعريف العاملين في قطاع البناء والتشييد وشركات المقاولات بأهم القوانين واللوائح والمعايير المنظمة للعمل والتعريف بأهم المستجدات ذات الصلة بذلك القطاع المهم، وذلك لتوفير مبانٍ آمنة وصحية ومستدامة للجميع، وسعياً إلى توعية المتعاملين بكافة القوانين واللوائح والإجراءات والتعاميم التي تنظم أعمال البناء.
وتتضمن المعايير المطلوب توافرها، أن يتم بناء السور المؤقت من الألواح المعدنية النظامية، وأن تكون الألواح المكونة للسور من مادة غير قابلة للاشتعال وشديدة المقاومة للصدأ ومثبتة بشكل جيد، كما يجب تثبيت دعامات السور على قواعد خرسانية لمقاومة حركة الرياح، وأن يتحمل مقاول المشروع تصليح ومراقبة سلامة السور المؤقت، كما يجب ألا تزيد المسافة بين ألواح السور عن 5 سم، ولا ترتفع عن الأرض أكثر من 10 سم، وأن يتم تركيب السور المؤقت بارتفاع مناسب بحيث لا يقل عن 2.5 متر، ولا يزيد عرض مدخل موقع البناء والإنشاء عن 5 أمتار. وألزمت البلدية بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والخدمات والمباني المجاورة من مخاطر سقوط المخلفات أو مواد البناء أو المعدات، وأن يتم توفير لوحات وإشارات تحذيرية عند مدخل الموقع، كما يجب أن يقوم المقاول بإزالة السور المؤقت ومخلفاته حال الانتهاء من المشروع.

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