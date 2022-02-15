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الإمارات
تفاهم بين «التغير المناخي» و«هيئة الزراعة والغذاء» في أيرلندا
مريم المهيري وتشارلي ماكونالوغ خلال التوقيع (من المصدر)
16 فبراير 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع هيئة الزراعة والغذاء والبحرية الأيرلندية، للتعاون في مجال الأمن الغذائي.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المحلي عبر التعاون مد الجهات والهيئات المعنية في مختلف الدول، وتهدف إلى تبادل الخبرات لتعزيز تبني الحلول القائمة على التقنيات الحديثة لتعزيز إدارة الغذاء والماء، وتشجيع الاستثمارات الزراعية، وتسهيل تجارة الغذاء والزراعة، وتبادل المعرفة. وقع الاتفاقية معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي تشارلي ماكونالوغ وزير الزراعة والغذاء والبحرية في أيرلندا.
وقالت معالي مريم المهيري: «يمثل تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، وتحرص الوزارة على تعزيز تعاونها مع الجهات والهيئات ذات الخبرة في الدول الأخرى، لضمان تعزيز أمن الغذاء وضمان استمرارية سلاسل التوريد، والتوسع في تبني الحلول الابتكارية التي تضمن تحقيق الاستدامة وتراعي الترابط القوي بين الغذاء والماء والطاقة». وأضافت معاليها: «ستسهم مذكرة التفاهم مع هيئة الزراعة والغذاء والبحرية الأيرلندية في تبادل المعارف والتجارب والخبرات الناجحة، والقائمة على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في كل ما يتعلق بضمان أمن واستدامة الغذاء».
وقال معالي تشارلي ماكونالوغ: «تمثل دولة الإمارات شريكاً مهماً لأيرلندا، لذا نحرص على استدامة التعاون في العديد من المجالات وأهمها الأمن الغذائي، والبحث والابتكار، وتعزيز الفرص التجارية المتبادلة». وأضاف: «يسعدني مشاركة استراتيجية إيرلندا الناجحة (رؤية الغذاء 2030 – الريادة العالمية في النظم الغذائية المستدامة) مع شركائنا في وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، وأود أن أعرب عن تقديري وإشادتي بمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أعلنت عنها دولة الإمارات، ويسعدنا المشاركة فيها».
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتبادل الوزارة والهيئة أحدث التجارب والخبرات، ويتبادلان النقاشات حول مستجدات القطاع الزراعي والغذائي، للعمل معاً على ضمان أمن واستدامة الغذاء والاستثمار المشترك.

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