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«الوطني» يشارك في «البرلمان العربي» بالقاهرة
«الوطني» يشارك في «البرلمان العربي» بالقاهرة
16 فبراير 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي سيشارك في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي سيعقد في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 19 فبراير 2022م، بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية. ويضم وفد المجلس في عضويته أعضاء مجموعة البرلمان العربي كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة، وأحمد حمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد النقبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما يضم الوفد كلاً من الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
ومن المقرر أن يلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة المجلس، وسيشارك محمد أحمد اليماحي رئيس مجموعة البرلمان العربي في المجلس في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
وسيتم خلال المؤتمر الذي سيعقد برئاسة معالي عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلقاء كلمات لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء الوفود البرلمانية، وعرض لأهم مبادرات البرلمان العربي خلال عام 2021م، ويختتم المجتمعون المؤتمر بإصدار وثيقة ختامية.

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