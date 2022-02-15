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الحسيني يزور جناح دولة «بليز»
الحسيني خلال زيارته جناح «بليز» في إكسبو 2020 دبي (وام)
16 فبراير 2022 01:57

دبي (وام) 

زار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، جناح دولة «بليز» في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي، وتعرف على ثقافتها ومعالمها التاريخية وفرص الاستثمار فيها. 
كما تعرف معاليه خلال زيارته للجناح على الثقافات المختلفة التي تحتضنها بليز وفي مقدمتها ثقافة المايا، والجاريناغوس، والمستيزوس، والكريول، والهنود الشرقيين، فضلاً عن فرص الاستثمار في السياحة، والأعمال التجارية الزراعية، والاقتصاد الأزرق، وغيرها. وقال: «يقدم معرض إكسبو 2020 دبي فرصة استثنائية للدول لإبراز تميزها، وحضارتها وفرص الأعمال والاستثمار فيها على الصعيد الدولي، لاستقطاب المستثمرين من مختلف الأسواق العالمية، كما يشكل عاملاً تحفيزياً لتشجيع السياحة والتعرف ضمنه على مكنونات وثقافات الدولة المختلفة». واطلع معالي محمد بن هادي الحسيني خلال جولته على معالم من دولة بليز والتي تعد جوهرة منطقة الكاريبي، نظراً لما تتميز به من خصائص تعكس التنوع الثقافي والتاريخي الذي تتميز به ومعالم الجذب السياحي فيها، كما شاهد فسيفساء رقمية تعرض عجائب بليز، والجهود التي تبذلها دولة بليز لتأييد الاستخدام المستدام للتنوع الحيوي، ومنهجيتها في ربط الاستثمار وتحقيق التوازن مع اعتبار استدامة المستقبل.

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