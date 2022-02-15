فنان سنغالي يقدم المجتمع الأفريقي لزائري إكسبو

دبي (وام)

شكلت الأعمال الفنية طريقها إلى العالمية من خلال معرض إكسبو 2020 دبي، تلك المنصة العالمية التي تسمح للفنانين والمثقفين بالتألق والإبداع والابتكار، لتصحبك اللوحات الفنية، من خلال إطلالة على عالم الألوان، والتي تمزج الواقع بالرسم لتقدم لنا إيحاءات تحمل أبعاداً فلسفية، وفرصة للعين لترى جمال التفنن في اختيار الألوان. وفي جو يملؤوه الكثير من الحيوية والتفاعل في إكسبو دبي، انشغل الفنان السنغالي «عبدو فال» برسم لوحاته الفنية، أمام جناح بلاده التي أتاحت له الفرصة ليصبح حلقة وصل بين المجتمع الأفريقي وزائري إكسبو دبي، الذين أبدوا إعجابهم باللوحات الفنية المعروضة، وبدى «فال» منشغلاً بوضع الألوان التي تعكس الغنى الروحي وتجسد الأمل والهدوء، مستخدماً فرشاته ليزين بأنامله ألواناً مستوحاة من الجو الخريفي الأفريقي، وأعطى لوحاته إيحاءً وكأنها شجرة خالية من الأوراق وسط الصحراء، بينما شكلت الألوان المحفورة على اللوحات طبيعة مجتمع أفريقي فريد من نوعه.

وقال «فال» الذي تجاوز الخمسين من عمره،: «أرسم منذ أكثر من 27 عاماً، منذ أن كنت شاباً يافعاً، كانت هواية لي لكنها أصبحت مصدر رزق بعد ذلك، وقبل كل ذلك الفن رسالة ويجب أن يعبر الفن عن الحالة المجتمعية، القضايا والهموم الإنسانية، واهتمامه بإبراز اللون الذي هو فن قائم بذاته، لذا لا يمكن تجاهل تأثر الفنان بالبيئة التي يعيش فيها، التي يجسد ملامحها من خلال منمنمات تأخذ من فن الرسم والزخرفة والطبيعة».