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جناح كندا في «إكسبو» يعزز الأمن الغذائي
جناح كندا في «إكسبو» يعزز الأمن الغذائي
16 فبراير 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

كندا هي من أكبر خمس دول مصدرة للمنتجات الزراعية، وقد بنت سمعة صحية بين المشترين في جميع أنحاء العالم لجودة منتجاتها الغذائية، انطلاقاً من مكانتها الرائدة عالمياً في إنتاج الأطعمة الآمنة والمستدامة والمغذية، ستوفر مشاركة كندا في أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش لمعرض إكسبو، نظرة ثاقبة حول كيفية تعزيزها للأمن الغذائي من خلال أنظمة غذائية مرنة وشاملة.
يُنظم جناح كندا خلال أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش في إكسبو، معرضه الثاني بالشراكة مع «إنجينيوم كندا» بعنوان Bákva. ويشيد معرض الصور الفوتوغرافية المذهل بتراث الصيد المستدام لشعب الهيلتسوك الأصليين في كندا. وأكدت جائحة كوفيد -19 على الدور الرئيسي الذي تلعبه وكالات تنظيم الأغذية والتفتيش في حماية المستهلكين مع دعم التجارة وتأمين سلاسل التوريد العالمية. وكندا بمعاييرها ولوائحها الصارمة، ستحافظ على دورها الريادي في تعزيز سلامة الأغذية والأمن الغذائي على الصعيد الدولي. ومعاً يمكننا تعزيز تعاون عالمي أكبر من خلال التجارة القائمة على القواعد، وبناء نظام غذائي عالمي أكثر شمولاً واستدامة.
وتقول ماري جنفييف مونييه، المفوض العام لجناح كندا في إكسبو 2020 دبي: «تعد الطريقة التي نزرع بها الغذاء لتلبية الطلب المستقبلي ضمن الحدود البيئية أحد أكبر التحديات في عصرنا، وهو بمثابة التركيز الأساسي خلال أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش في إكسبو».  

دبي
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كندا
الأمن الغذائي
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إكسبو 2020 دبي
إكسبو 2020
إكسبو دبي
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إكسبو دبي 2020
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