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الإمارات
الحمادي يترأس وفداً تربوياً للمشاركة بمؤتمر التعليم العالي في كوبا
الحمادي مترئساً الوفد (وام)
16 فبراير 2022 01:58

هافانا (وام)

ترأس معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وفداً تربوياً رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر التعليم العالي الـ 13 الذي أقيم في العاصمة الكوبية هافانا، بحضور عدد كبير من المسؤولين وقيادات التعليم على مستوى العالم، بجانب خبراء ومختصين وباحثين في الشأن التعليمي. 
واستعرض معاليه - خلال مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر الذي اختتم أعماله مؤخراً - ورقة عمل عن التحديات التي واجهت قطاع التعليم العالي والتطلعات المستقبلية، والتي شارك فيها معالي جوان سوبيراتس هوميت، وزير جامعات إسبانيا، ومعالي بادارا جوف وزير التعليم العالي والبحث والعلوم والتكنولوجيا في جمهورية غامبيا. 
وتناول معاليه في ورقته مجموعة من الملفات التعليمية المحورية والمهمة، منها ما يتعلق بجاهزية البنية التحتية للتعليم بكافة مستوياتها، حيث أكد أنه في دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تمثلت الاستباقية والرؤية بعيدة المدى لماهية التعلم المستقبلي، جوهر نجاح ومتانة المنظومة التعليمية في مواجهه تداعيات الجائحة حيث تم تجهيز غالبية مؤسسات التعليم العالي مسبقاً بنظام إدارة التعلم لتعزيز الرحلة التعليمية للطلاب، بالإضافة إلى دعم كافة الأنظمة التعليمية وتعزيزها من قبل مزودي الخدمة في الدولة، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة والرائدة بالتضامن مع كافة القطاعات ذات العلاقة في الدولة وخارجها.  

الإمارات
وزارة التربية والتعليم
كوبا
مؤتمر التعليم
هافانا
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