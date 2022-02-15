جامعة أبوظبي تُقدم ماجستيراً من إيرلندا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي عن شراكة جديدة تجمعها بكلية ترينيتي دبلن، الجامعة الإيرلندية المرموقة، من خلال إطلاق برنامج التبادل المصّمم خصيصاً لطلاب الهندسة لكي يمكّنهم من الحصول على شهادة عليا في سنة واحدة. ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة أبوظبي من أجل مواصلة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية الرائدة، ومنها كلية ترينيتي دبلن، لتزويد الطلبة بتجربة تعليمية متميزة وإتاحة فرص رائدة لهم.

ومن خلال هذه الشراكة، تطور جامعة أبوظبي وكلية ترينيتي دبلن برنامجاً لتبادل الطلاب مبني على أسس تبادل المعرفة والتعاون. وترحب كلية ترينيتي دبلن، التي تشتهر بفرص الدراسات العليا البحثية التي تتيحها، بطلاب الهندسة المدنية المؤهلين في جامعة أبوظبي لكي يلتحقوا في برنامج الماجستير في الهندسة المدنية لمدة عام من خلال نظام 4+1 المشترك. وتجدر الإشارة إلى أن كلية ترينيتي دبلن مصنّفة الأولى في إيرلندا وفي المرتبة 101 عالمياً وفقاً لتصنيف «كيو اس» للجامعات العالمية 2022، وفي المرتبة 92 في عالم توظيف الخريجين.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «نفتخر بهذا التعاون مع كلية عريقة ورائدة في مجالها مثل كلية ترينيتي دبلن، التي تشاطرنا رؤيتنا في توفير رحلة تعليمية غنية ومثالية للطلاب، انطلاقاً من التزامنا بتزويد طلابنا بتعليم عالمي المستوى وموارد تعليمية رائدة. إن هذه الشراكة، إلى جانب غيرها من الشراكات التي نعقدها، سوف تمكّن طلابنا من خوض تجارب جديدة واكتساب فهم أعمق لميدان اختصاصهم، هي خطوة جديدة في مسيرة تأهيلهم لدخول سوق العمل بنجاح».

الهندسة

من جهتها، قالت البروفيسورة إيما ستوكس، نائب رئيس المشاركة العالمية في كلية ترينيتي دبلن: «يسعدنا أن نرحب بطلاب كلية الهندسة من جامعة أبوظبي في كلية ترينيتي للهندسة من خلال الفرصة التي أبصرت النور بفضل هذه الشراكة الأولى من نوعها للكلية في المنطقة. نلتزم في كلية ترينيتي بمشاركتنا العالمية وبتنويع مجتمعنا الطلابي، حيث تؤسس هذه الشراكة للعديد من إمكانات التعاون في مجالات شتّى من التعليم والتعلّم والبحث والفهم الثقافي، كما تشكّل أيضاً حجر الأساس لتوسيع نطاق الشراكة ليشمل كليات أخرى في ترينيتي. ويهمني أن أنوّه هنا بأنني وقعت هذه الاتفاقية شخصياً - وكانت المرة الأولى منذ بداية الجائحة».