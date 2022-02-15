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تعاون بين جامعتي زايد و«ماددا ولابو» الإثيوبية
أحمد كليل وكلايتون ماكينزي وفارس هواري خلال الاجتماع عن بُعد (من المصدر)
16 فبراير 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة زايد اتفاقية تعاون مع جامعة ماددا ولابو الإثيوبية لدعم وتعزيز البحوث الأكاديمية والبرامج التعليمية وفرص تدريب الطلبة الجامعيين، وتم ذلك بحضور الدكتور أحمد كليل رئيس جامعة ماددا ولابو ونائبه الدكتور حسن شيفا، وحضور كل من الدكتور كلايتون ماكينزي نائب مدير جامعة زايد، والدكتور فارس هواري عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، والذي عقد بشكل افتراضي عبر الإنترنت، مذكرة التفاهم هذه بين جامعة زايد وجامعة ماددا ولابو، وسبل التعاون المتبادل في مجالات التعليم والبحث والتدريب والتطوير ونشر المعرفة. كما تطرق الجانبان إلى توفير الخدمات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لكلا الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الدكتور أحمد كليل رئيس جامعة ماددا ولابو: «يعد التعاون بين الجامعتين الشقيقتين جزءاً من هدف جامعتنا لتوسيع تعاونها مع المؤسسات المعترف بها دولياً العاملة في قطاع التعليم والبحث العلمي، وذلك بهدف مساعدة الشعب الإثيوبي على التطور والنمو في كافة المجالات، وسيؤدي توقيع هذه الاتفاقية إلى فتح الطريق أمام الجهود التعاونية لتعزيز المعرفة وتحسين نوعية الحياة وزيادة الوعي بأهمية التعددية والتنوع».

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