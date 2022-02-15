صندوق الوطن و«البيت متوحد» يطلقان «جسور» للعام 2022

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن- مبادرة مجتمعية لرجال أعمال إماراتيين هدفها دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بالتعاون مع جمعية «البيت متوحد» بدء تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج «جسور» للعام 2022، لتزويد الكفاءات، والشباب الإماراتي بالمهارات المهنية الأساسية، وأفضل البرامج التدريبية لتطوير قدراتهم وخبراتهم للمساهمة في تمكينهم من بدء مسارهم المهني في شركات القطاع الخاص.

ويقام برنامج «جسور» على مدار 12 أسبوعاً عبر منصة تعليمية مبتكرة ومتكاملة، ويشتمل على مجموعة برامج تدريبية وتعليمية تعزز الآفاق الوظيفية للمشاركين، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة النظرية والخبرة العملية وتوفير الدعم المهني اللازم الذي يمكنهم من اكتساب المهارات الشخصية والفنية، وتدعمهم للوصول إلى أفضل فرص العمل في أفضل شركات القطاع الخاص.

من جانبه، قال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد: «نحرص دائماً على استمرارية البرامج الابتكارية الواعدة وإعادة طرحها بهدف تمكين الكفاءات الشابة وإعدادها للمستقبل، كما ندرك أهمية تشجيع جيل الشباب على الانخراط في القطاع الخاص والعمل فيه، إيماناً بقدرتهم على الإسهام الفاعل في التخطيط لمستقبل قطاعات الدولة الرائدة، وزيادة الناتج المحلي الغير النفطي، بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي ضمن تطلعاتنا لخمسين عاماً قادمة واعدة».

توظيف

قالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومبادرات حكومة دولة الإمارات بزيادة نسبة توظيف أبناء دولة الإمارات في القطاع الخاص بنسبة 10% بعد 5 سنوات، يقوم برنامج «جسور» بدور محوري في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، وذلك من خلال المساهمة في تزويد الشباب الإماراتي الطموح بالمهارات والخبرات والقدرات التي تمكنه من التفوق في مسيرته المهنية بشركات القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً ومساهماً رئيسياً بتحقيق تطلعاتنا خلال الخمسين عاماً القادمة».

وأضافت باقر: «يسرنا في صندوق الوطن إطلاق دورة العام 2022 من برنامج «جسور»، وندعو الخريجين الجدد والدارسين بالسنوات الأخيرة في الجامعات من أبناء دولة الإمارات الطموحين والراغبين بالحصول على وظائف في أفضل الشركات للاستفادة من المحاضرات التعليمية، وورش العمل، والدورات التدريبية التي يوفرها هذا البرنامج الذي بات منصة رئيسية لتوفير أفضل الكفاءات والخبرات».