الذكاء الاصطناعي يدير رحلة المتعامل والأسرة الطبية بـ «الإمارات الصحية»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 44 جهة وشخصية من المبتكرين الصحيين والجهات والشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لدورهم الفردي أو المؤسسي في مجال الابتكار والإبداع ودعم المبدعين والمبتكرين باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز التطور والتميز.

وسلم الدكتور يوسف السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، دروع التكريم وشهادات التقدير للمكرمين الذين توزعوا على 6 فئات رئيسية، وذلك في الحفل الذي أقيم أمس (الثلاثاء) بجناح الاستدامة بمعرض إكسبو دبي 2020، ضمن فعاليات شهر الابتكار.

وأعلن السركال، في تصريح خاص لـ «الاتحاد» على هامش حفل التكريم، استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة رحلة المتعامل داخل المرافق الطبية التابعة للمؤسسة في 6 إمارات، كما سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الأسرة الطبية بهذه المرافق، وذلك من خلال نظام «بيس» الذكي، الذي حصلت به مؤخراً المؤسسة على براءة اختراع وجوائز متعددة.

وأشار إلى المؤسسة تنفرد بالكثير من الخدمات والابتكارات الحاصلة على براءة الاختراع محلياً وعالمياً، وقد استثمرت المؤسسة فيها، وقد أدى ذلك إلى تحقيق النفع والكثير من الإيجابيات على المتعاملين مع المؤسسة. ولفت إلى نجاح المؤسسة في استخدام الروبوتات الجراحية في العديد من التخصصات الصحية، ويأتي على رأسها جراحات وعمليات القلب، مؤكداً أن المؤسسة تتبنى الابتكار كمنهجية ونظام عمل في مرافقها المختلفة، سواء كانت مستشفيات، أو مراكز رعاية صحية، أو مراكز تخصصية أو عامة.

وأكد أن استراتيجية المؤسسة بمجال الابتكار، ستسهم في تحقيق العديد من الإنجازات إلى جملة المكتسبات التي حققناها، عبر العمل التعاوني، والاستثمار في الابتكار والطاقات والمواهب الوطنية.

وذكر السركال، في كلمته بحفل تكريم المبتكرين والشركاء، أنه بجهود الكوادر المبتكرة، والعقول المبدعة، سنكون جاهزين للخمسين المقبلة، قادرين على وضع بصمة واضحة ومؤثرة فيها، وبتعاون شركائنا ترتفع فرصنا بالتفوق والتميز، الذي نسعى إليه جميعاً بدولتنا الحبيبة.

وقال: إن «الإنجاز الذي حققته المؤسسة خلال مشاركتها النوعية في شهر الابتكار، يعكس أهمية الاستراتيجية التي تسير عليها، والمستندة إلى التركيز على تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير أدواته، بالإضافة لتوسيع نطاق الشراكات، والتعاون البنّاء والمثمر مع جميع الجهات، وفي شتى المجالات».

وأضاف:«نؤكد توجهنا نحو تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة وطموحاتها، لنكون من أوائل الدول في مجال الابتكار والتميز». وفي سياق متصل، استعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس الثلاثاء، ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الابتكار تحت شعار «نبتكر للريادة الصحية»، باقة من البرامج التدريبية الطبية النوعية، بهدف تسليط الضوء على أحد أهم المشاريع التدريبية المتخصصة في تأهيل الطلبة، والمنضوية تحت مظلة مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة.

وتدعو المؤسسة خريجي الكليات الطبية والصحية إلى التعرف على حزمة البرامج التدريبية التي تستعرضها عبر الشاشات التفاعلية في معرض إكسبو دبي 2020، والتي تم تصميمها لتعزيز كفاءة وقدرات الأطباء وحديثي التخرج، وتشمل برنامج التعليم الطبي «التدريب الإكلينيكي السريري»، تدريب الامتياز للأطباء، وبرامج الإقامة، وبرامج الزمالة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تتيح لخريجي كليات العلوم الطبية، فرصة كبيرة بالانضمام إلى هذه البرامج التي تؤهلهم عقب التخرج لممارسة الطب بعد تزويدهم بالخبرات والتجارب التي ستمكنهم من مزاولة المهنة ووضع بصمتهم في مجالاتها المتنوعة.

لافتاً إلى أن المؤسسة تهدف من خلال البرامج التدريبية إلى رفد القطاع الصحي بنخبة من الكفاءات الطبية المتميزة، بما يسهم في تحقيق الجودة، وتوفير أفضل الممارسات العالمية في قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وقال: «تسعى المؤسسة إلى تعريف خريجي التخصصات الطبية، بالبرامج النوعية التي تقدمها، وإطلاعهم على المراحل التدريبية التي ستسهم في زيادة رصيدهم الطبي بالعديد من المهارات والقدرات».

وتقدم المؤسسة استعراضاً شاملاً لبرامج ومهارات التعليم بأسلوب المحاكاة، والتميز في التدريب الإكلينيكي، وتنوع الحالات الطبية، كما تطلع المستهدفين على الكوادر الأكاديمية المتميزة، والمهارات والكفاءات الإكلينيكية، بالإضافة إلى الابتكار والأبحاث، والتخصصات الدقيقة والمتقدمة، والتعلم متعدد التخصصات.

6 برامج

كما تسلط الضوء على «برامج الإقامة» من خلال 6 برامج إقامة معتمدة من المجلس العربي للاختصاصات الصحية لمواطني دولة الإمارات، تستهدف موظفي الوزارة في كل من تخصصات طب الأسرة، وطب الأطفال ببرنامجين متخصصين، وطب الطوارئ الذي تم اعتماده هذه السنة، والطب الداخلي «الباطنة»، وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، والطب النفسي، والتخدير والعناية المركزة.

وفي السياق ذاته تستعرض المؤسسة «برنامج الزمالة»، باعتباره أحد البرامج التدريبية التخصصية الدقيقة، للحصول على شهادة استشاري في التخصص الذي يخوض الطبيب تدريبه، حيث يسهم البرنامج بتزويد الأطباء عقب سنة الامتياز بعدد من المهارات النوعية والقدرات الطبية المتخصصة. وتتضمن القدرات المكتسبة تحسين وتطبيق المهارات الخاصة في أخذ التاريخ، والفحص البدني، وتفسير البيانات السريرية وكتابه السجلات الطبية بدقة، وتطوير الكفاءة في التوصل إلى تشخيص وتوفير العلاج المناسب.