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الإمارات
تواصل «شهر الابتكار» في الفجيرة
تواصل «شهر الابتكار» في الفجيرة
16 فبراير 2022 01:57

فهد بوهندي (الفجيرة)

تواصلت فعاليات ومبادرات شهر الإمارات للابتكار 2022 في إمارة الفجيرة، حيث أعلنت عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في الفجيرة عن مبادراتها في شهر «الإمارات تبتكر» بهدف اكتشاف وتبني المبتكرين والموهوبين. وأعلنت حكومة الفجيرة الإلكترونية ضمن فعالية «الفجيرة تبتكر» بالتعاون مع الدائرة المالية، عن إطلاق مسابقة «الفجيرة تبتكر»، وذلك انطلاقاً من الجهود المشتركة لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع. وتهدف المسابقة إلى الاستثمار في الطاقات البشرية، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز القدرات العالمية التنافسية لدولة الإمارات. كما تجمع المسابقة فئات المجتمع كافة من طلاب جامعات، وطلبة مدارس، وموظفين، ورواد أعمال، ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وتم اعتماد ثلاثة محاور للمسابقة ممثلة في الذكاء الاصطناعي واستخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات. وقال الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة: «تمثّل هذه المسابقة خطوة إضافية في استراتيجياتنا الرامية نحو ترسيخ ثقافة الابتكار، بهدف تعزيز الريادة الرقمية من خلال توظيف البيانات، لإيجاد وتطوير حلول وأفكار مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع، حيث نجدد التزامنا بصناعة المستقبل من خلال دعم وتمكين المبتكرين وصناع المستقبل».

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شهر الإمارات للابتكار
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الإمارات تبتكر
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