1118 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي خلال 2021

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية 1118 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2021، تضمنت 370 طلعة عمليات شرطية، و104 للإسعاف الجوي، و425 طلعة تدريبية، بالإضافة إلى 219 طلعة لمهام أخرى. وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، حرص الإدارة على تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية بما يعزز من المهام الشرطية التي تضطلع بها، إضافةً إلى دورها المجتمعي في الاستجابة للحالات الطارئة ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم من خلال طائراتها المجهزة بأحدث المعدات الطبية وكوادرها الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى المستويات والممارسات، مشيراً إلى أن الإدارة بطواقمها وكوادرها تواكب جميع التطورات التي تلبي متطلبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي من دعم وإسناد للوحدات الأمنية والشرطية على مدار 24 ساعة.

إبراهيم حسن البلوشي

ولفت إلى حرص الإدارة على تلبية النداءات الإنسانية والوصول إلى مواقع البلاغات، ضمن زمن الاستجابة، لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الإنسانية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها والطرق الخارجية أو للذين انقطعت بهم السبل، سواء في البر أو البحر، مشيراً إلى الاستعانة بأسطولها الجوي المزود بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة والكادر البشري من الطيارين والملاحين الجويين والأطقم الطبية المؤهلين والمدربين على أعلى المستويات الفنية وفق المعايير الدولية، وهم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

منتسبات «الطيران» كفاءة وتميز في أداء المهام الصعبة

خاضت العناصر النسائية في شرطة أبوظبي غمار المهام الصعبة، في كل المجالات والقطاعات وميادين العمل الشرطي المختلفة، واستطاعت تقديم صورة مشرفة بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل القيادة الشرطية، وتشجيعهن على القيام بدورهن في تنفيذ مختلف المهام الشرطية والأمنية، جنباً إلى جنب مع الرجل، باحترافية وكفاءة. وفي إدارة طيران شرطة أبوظبي أثبتت المنتسبات كفاءة عالية وتميزاً في أداء المهام الصعبة في قسمي صيانة وإصلاح الطائرات، والعمليات الجوية.

ففي قسم الصيانة تعمل المنتسبات في فروع القسم، وهي: الكهرباء والإلكترونيات، والمحركات، والصيانة الشاملة، والتخطيط، وحظيرة الطائرات، والمعدات الخاصة، حيث تتملك أولئك المهندسات والفنيات الثقافة والمعرفة وقوة التحمل، والرغبة في حب التعلم والإرادة والإصرار، ويحملن مؤهلات علمية متخصصة في صيانة وكهرباء وهياكل الطائرات، فيما يتم صقل مهاراتهن في دورات تخصصية بالخارج.

وفي غرفة العمليات الجوية المجهزة بأحدث الأجهزة وأكثرها دقة وفاعلية، تعمل المنتسبات على تلقي البلاغات من مركز القيادة والتحكم من غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأخذ المعطيات والمعلومات اللازمة، ومن ثم تصنيف البلاغات إلى إسعاف جوي أو بحث وإنقاذ أو تصوير حراري، وبعد ذلك تحويلها للضابط المختص للبدء بالعملية.

66 طياراً يلتحقون في 33 دورة متخصصة

تحرص إدارة طيران شرطة أبوظبي على إعداد وتأهيل منتسبيها من طيارين ومسعفين جويين وملاحين وأطباء وممرضين ومهندسين فنيين وإداريين، من خلال الدورات التخصصية النظرية والعملية، مما يؤهلهم لتأدية جميع المهام المطلوبة في النطاق الجغرافي للإدارة.

فخلال العام الماضي 2021، عقدت الإدارة 33 دورة طيران تشبيهي التحق بها 66 طيار، ودورتين للطيران التحويلي بمشاركة 11 طياراً، إلى جانب عدد من الدورات مثل دورة قائد طائرة، دورة طيران العدادات، البحث والإنقاذ، دورات طيران تحويلية على أحدث الطائرات، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات والتمارين والورش المختلفة تشمل كافة منتسبيها بمختلف تخصصاتهم ومهامهم، مما يتيح صقل مهاراتهم وقدراتهم وفق أرقى المعايير العالمية وتطوير أدائهم وتدريبهم على أحدث التقنيات العلمية الحديثة.

إلى جانب إلحاق منتسبيها بدورات داخل وخارج الدولة في طب الطيران وصيانة الطائرات وغيرها من الدورات.

طيران شرطة أبوظبي تواكب المستجدات والتطورات

تهتم إدارة طيران شرطة أبوظبي بالمشاركة في المعارض الإستراتيجية والوطنية والتعاون في مجالات الطيران والاطلاع على الأنظمة المصاحبة لعمليات الملاحة الجوية ومتابعة المستجدات والتطورات في هذا المجال، لما لتلك المعارض من أهمية في تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بالمجالات العلمية من خلال الندوات والمؤتمرات في مجال طب الطيران عموماً وصحة الطيارين والطواقم الجوية على وجه الخصوص، والتعرف على أفضل الممارسات في مجالات سلامة الطيران.

ففي عام 2021، شاركت في عدد من المعارض والمؤتمرات مثل «إكسبو 2020 دبي»، وفي فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس2021»، ومعرض طب الطيران في الولايات المتحدة الأميركية.

كما شاركت في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمعرض دبي للطيران 2021، بطائرتين من نوع اقوستا -139، وطائرة 429 - BELL.

حيث تعرف الجمهور على طائرة «بيل 429» المزودة بأحدث الأنظمة للتصوير الحراري ونقل الصورة بدقة إلى غرفة العمليات أثناء الازدحام على الطرق المرورية، مما يساعد على تحريك الدوريات المرورية للمواقع وفقاً للصور الدقيقة التي تنقلها، وتعزيز الانسيابية المرورية وتدريب منتسبي قطاع المهام الخاصة على الإمكانات المتطورة بالطائرة، وتعريفهم بالحالات المتعلقة بالإنزال من الطائرة.

أما طائرة اقوستا -139 فتعد من الطائرات العمودية المتوسطة الحجم، وتستخدم في عمليات البحث والإنقاذ ونقل الشخصيات والأفراد ومهام الإسعاف الجوي بأحدث الأنظمة المستخدمة في عمليات الملاحة الجوية، حيث استحدث فيها خلال فترة «كورونا» عمل نقل المصابين بالأمراض المعدية باستخدام الكبسولة العازلة التي تم استخدامها للمرة الأولى في الإسعاف الجوي.

متابعة دقيقة في تنفيذ المهام الإنسانية

تنفذ المهام الإنسانية كوادر مؤهلة في إدارة طيران شرطة أبوظبي وتتابعها بدقة بدءاً من تلقي قسم العمليات الجوية البلاغ من غرفة القيادة والتحكم بإدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتتطلب عمليات البحث والإنقاذ معطيات مهمة من غرفة العمليات وتشمل: حالة الطقس في وقت العملية، عدد الأشخاص المفقودين، الوسيلة المستخدمة «دراجة، سيارة، قارب، سفينة»، ثم يقوم متلقي البلاغ بتحويل المعطيات إلى الضابط المسؤول الذي يقوم بدوره مع الفريق المختص برسم خطة إنقاذ ومن ثم تحريك المروحية بطاقمها المؤهل. تتم عملية الإنقاذ بمهنية عالية وفق الخطة التي وضعت سابقاً، فمثلاً تتم عملية إنقاذ غريق بطريقتين: الأولى إنزال سلة الإنقاذ لوضع الغريق فيها، أما الطريقة الثانية، فهي إنزال المنقذ ليقوم بعملية الإنقاذ وانتشال الغريق من وسط البحر، بعدها يقوم المسعف الموجود في المروحية بتنفيذ مهامه بإنقاذ حياة الغريق، وبعد الإسعاف والقيام باللازم يتم نقله إلى أقرب مستشفى بعد التواصل معهم لإكمال عملية العلاج.

أول مؤسسة شرطية بالدولة تحصل على اعتماد طب الطيران

حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في عام 2020 على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني، كأول عيادة معتمدة في تخصص طب الطيران على مستوى المؤسسات الشرطية في الدولة بالتعاون المشترك بين إدارة الخدمات الطبية وإدارة طيران شرطة أبوظبي. وحقق هذا الإنجاز التطلعات في تقديم خدمات متميزة تراعي طبيعة عمل الطيارين وتقديم الرعاية الطبية لهم وفق أرقى المعايير العالمية المتقدم، حيث يؤهل هذا الاعتماد الكوادر الطبية الحاصلين على شهادات طب الطيران بإجراء الفحوص الطبية لأطقم الطيران وإصدار الشهادات الطبية لمختلف المهن الجوية.

ويأتي الإنجاز في إطار حرص شرطة أبوظبي على الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية في كافة المجالات لإثراء الجانب التطبيقي في الخدمات التي تقدمها الإدارات الشرطية، بتبني أفضل الممارسات المتطورة التي تنعكس إيجاباً في الارتقاء بالعمل والكفاءات الشرطية.