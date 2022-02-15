مدير «عقابية وإصلاحية» رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: تلبية «طلبات النزلاء» الاستهلاكية والتحويلات المالية إلكترونياً

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد العميد يعقوب يوسف أبو ليلة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، أن المؤسسة تحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، وتعزيز البيئة الملائمة لهم لإصلاحهم وإعادة تأهيليهم لدمجهم مرة أخرى في المجتمع.

وذكر أن المؤسسة تقدم حزمة من الخدمات ذات المستوى العالي في برامج التأهيل والتدريب والإصلاح، وغيرها المعنية بالجوانب التعليمية والتثقيفية، بالإضافة إلى الترفيهية لكي تعمل على إيجاد بيئة ملائمة تعمل على جمع كافة احتياجات ومتطلبات النزيل في آن واحد.

وقال العميد يعقوب يوسف أبو ليلة، في حواره مع «الاتحاد»: إن المؤسسة اتجهت مؤخراً نحو إطلاق مبادرات للتحول الإلكتروني منها: إيجاد شاشات إلكترونية تحت مسمى «طلبات النزلاء» تم وضعها على مختلف العنابر الخاصة بالنزلاء الرجال والنساء يستطيع من خلالها النزيل العمل على طلب احتياجاته المختلفة، والتي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المتعلق بطلبات النزيل، ومنها: مقابلة النائب العام واستئناف المحكمة ومقابلة مدير المؤسسة، ورؤساء الأقسام، وطلب الحصول على مساعدة مالية أو الانضمام إلى الورش وغيرها.

يعقوب أبو ليلة

وذكر أن القسم الثاني المتعلق بطلبات النزلاء الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية التي يحتاج إليها بشكل يومي، والتي يتم توفيرها من خلال متجر المؤسسة، ومنها: المواد الغذائية والشخصية، وغيرها من المستلزمات.

وأشار إلى أن القسم الأول الخاص بطلب الزيارة كان في السابق يعتمد على قيام النزلاء بكتابة الطلب عن طريق الأوراق، ومن ثم العمل على إرسالها من قبل الموظفين إلى المدير لاعتمادها، وهكذا، إلا أنه تم تطوير هذه الخدمة في ظل الجائحة العالمية «كوفيد-19» عبر إيجاد الشاشات الإلكترونية، والتي يتم من خلالها تقديم النزيل للطلب بشكل مبسط وسريع ليصل عبر النظام المعني إلى مدير الإدارة مباشرة في الوقت نفسه لاعتمادة واتخاذ القرار المناسب واللازم في ذلك.

ولفت العميد يعقوب أبو ليلة إلى أن القسم الثاني للشاشات الإلكترونية المعنية بطلبات النزلاء الاستهلاكية وغيرها من المستلزمات، حيث كان في السابق يعتمد ذلك الأمر على قيام أحد العاملين بإدارة عملية التسوق عبر العربة اليدوية، إلا أنها تحولت الآن إلى إلكترونية. وأضاف: يتمكن النزيل عبر الشاشات الذكية، تصفح المنتجات الراغب في شرائها بكل سهولة ويسر وإتمام كافة المهام المطلوبة إلى حين استلامها.

خدمة

أضاف العميد يعقوب أبوليلة إلى أن هذه الخدمة سهلت كذلك لأسر النزلاء المتواجدين خارج حدود الدولة من تحويل المبالغ للنزلاء، عبر تلك التطبيقات لتوفير أهم احتياجاتهم دون الحاجة إلى قصد الطرق الأصعب في إيصال المبالغ إلى داخل حدود المؤسسة.

وأكد أن المؤسسة استطاعت أن تتخطى هذه الجائحة بالاستمرار في تقديم أفضل أنواع الخدمات والارتقاء بها وفق أعلى المعايير الدولية، من خلال تعزيز المبادرات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل تنفيذ الإجراءات والمبادرات، والعمل في آن واحد نحو الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء وغيرهم من أفراد المجتمع.