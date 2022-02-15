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«الصلح خير» تعيد 500 مليون درهم لأصحابها في الشارقة
يوسف بن حرمول (من المصدر)
16 فبراير 2022 01:57

الشارقة (الاتحاد)

أعلن العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إعادة أكثر من 484 مليوناً و950 ألفاً، و552 درهماً، لأصحابها خلال العام الماضي ضمن مبادرة «الصلح خير».
وأضاف أن المبادرة نجحت في تسوية 12 ألفاً و798 حالة، من إجمالي 27 ألفاً و408 بلاغات جنائية في عام 2021، بينها 8 آلاف و523 بلاغاً مالياً، وذلك تحقيقاً لأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.
وأكد العقيد بن حرمول، أن مبادرة «الصلح خير» في عامها الحادي عشر، حققت أهدافها المتمثلة في حماية حقوق أصحاب البلاغات من المؤسسات والأفراد، وتمكينهم من استرداد حقوقهم بصورة ودية، دون الحاجة إلى إحالة القضايا المالية إلى المحاكم، مما يسهم ذلك في تعزيز الترابط الاجتماعي، والمحافظة على العلاقات الاجتماعية بين الأطراف المتنازعة بشكل إيجابي قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

الإمارات
الشارقة
شرطة الشارقة
مبادرة الصلح خير
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