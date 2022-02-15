«مرور رأس الخيمة» تناقش آلية عمل دراجات التوصيل

رأس الخيمة (الاتحاد)

عقدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اجتماعاً لمناقشة مخاطر الدراجات الناريّة (طلبات – دليفري) برئاسة العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، وبحضور عدد من الضباط والشركاء المعنيين، من ممثلي الدائرة الاقتصادية، ومديري شركات التوصيل. وأكد النقبي ضرورة تجنب مخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من قِبَلِ بعض سائقي دراجات التوصيل (طلبات– دليفري)، من خلال تعزيز التعاون مع الشركات المعنية، لتحقيق الالتزام بقواعد وسرعة الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، للحد من هذه المخاطر، وحالات الإرباك التي يتسبب فيها سائقو هذه الدراجات، بسبب تغيير مسارهم المفاجئ أمام المركبات من دون سابق إنذار.