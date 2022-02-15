19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«مرور رأس الخيمة» تناقش آلية عمل دراجات التوصيل
«مرور رأس الخيمة» تناقش آلية عمل دراجات التوصيل
16 فبراير 2022 01:57

رأس الخيمة (الاتحاد)

عقدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اجتماعاً لمناقشة مخاطر الدراجات الناريّة (طلبات – دليفري) برئاسة العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، وبحضور عدد من الضباط والشركاء المعنيين، من ممثلي الدائرة الاقتصادية، ومديري شركات التوصيل. وأكد النقبي ضرورة تجنب مخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من قِبَلِ بعض سائقي دراجات التوصيل (طلبات– دليفري)، من خلال تعزيز التعاون مع الشركات المعنية، لتحقيق الالتزام بقواعد وسرعة الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، للحد من هذه المخاطر، وحالات الإرباك التي يتسبب فيها سائقو هذه الدراجات، بسبب تغيير مسارهم المفاجئ أمام المركبات من دون سابق إنذار.

رأس الخيمة
الإمارات
شرطة رأس الخيمة
خدمات التوصيل
آخر الأخبار
مدينة كييف
عربي ودولي
بريطانيا تنقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف
19 فبراير 2022
قرية في شمال مالي
عربي ودولي
إرهابيون يقتلون عشرات المدنيين بمجازر في الساحل الأفريقي
19 فبراير 2022
الشرطية كيم بوتر أثناء مثولها أمام المحكمة
عربي ودولي
سجن شرطية قتلت أميركياً من أصل أفريقي
19 فبراير 2022
فستان عروس
دنيا
أول تعليق رسمي على حادثة "عروس الإسماعيلية"
اليوم 23:51
الطلاق
دنيا
تعرف على أحد أغرب أسباب طلب الطلاق
اليوم 23:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©