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حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الكهربائية في دبي
خلال الحملة (من المصدر)
16 فبراير 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الكهربائية (السكوتر) في مناطق مختلفة من الإمارة، شملت شارع الرقة وشارع المرقبات وشارع بوليفارد محمد بن راشد.
وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحملة تهدف إلى توعية مستخدمي هذا النوع من الدراجات الكهربائية بالقواعد والإرشادات المرورية، والطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها القيادة، لضمان حماية المستخدمين.
وقال العميد سيف المزروعي، إنه في الآونة الأخيرة تعرض عدد من سائقي هذا النوع من الدراجات لحوادث بليغة، أدت إلى إصابتهم بإصابات متفاوتة، نتيجة التهاون وعدم الالتزام بالقواعد المرورية والقيادة في الأماكن غير المخصصة للقيادة فيها.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الدراجات الكهربائية
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