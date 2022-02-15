الشارقة تعتمد رفعاً تدريجياً لقيود الطاقة الاستيعابية للأنشطة والفعاليات
شعار حكومة الشارقة
15 فبراير 2022 19:34
اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، تنفيذ الرفع التدريجي لقيود الطاقة الاستيعابية لكافة الأنشطة والفعاليات في إمارة الشارقة في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق، إضافةً إلى الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى أقصاها، وذلك توافقاً مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المتخذة في الدولة. كما أقر الفريق رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية، المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء. واعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، تقليل مسافة التباعد الآمنة إلى متر واحد في المساجد ودور العبادة، مع استمرار مراقبة الوضع الوبائي، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة، وفقاً للمؤشرات المرصودة. وأكد الفريق ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، مهيباً بجميع أفراد المجتمع مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بلبس الكمامة، وأخذ التطعيمات والجرعات الداعمة لعودة الحياة الطبيعية وفق أعلى معايير السلامة. وأشاد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة بالتزام أفراد المجتمع بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مؤكداً أنه في الوقت الذي ستتم فيه مباشرة تنفيذ رفع الطاقة الاستيعابية لكافة أنشطة وفعاليات الإمارة تواصل الجهات المختصة ضبط كل من يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.