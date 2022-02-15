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تكريم 44 جهة وشخصية مبتكرة بمجال الصحة
تكريم 44 جهة وشخصية مبتكرة بمجال الصحة
15 فبراير 2022 17:14

سامي عبد الرؤوف (دبي)
كرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 44 جهة وشخصية من المبتكرين الصحيين والجهات والشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لدورهم الفردي أو المؤسسي في مجال الابتكار والإبداع ودعم المبدعين والمبتكرين باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز التطور والتميز.
وسلم الدكتور يوسف السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، دروع التكريم وشهادات التقدير للمكرمين الذين توزعوا على 6 فئات رئيسية، وذلك في الحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء بجناح الاستدامة بمعرض إكسبو دبي 2020، ضمن فعاليات شهر الابتكار. 
وفي سياق متصل، استعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس الثلاثاء، ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الابتكار تحت شعار «نبتكر للريادة الصحية»، باقة من البرامج التدريبية الطبية النوعية، بهدف تسليط الضوء على أحد أهم المشاريع التدريبية المتخصصة في تأهيل الطلبة، والمنضوية تحت مظلة مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة.
وتدعو المؤسسة خريجي الكليات الطبية والصحية إلى التعرف على حزمة البرامج التدريبية التي تستعرضها عبر الشاشات التفاعلية في معرض إكسبو دبي 2020، والتي تم تصميمها لتعزيز كفاءة وقدرات الأطباء وحديثي التخرج، وتشمل برنامج التعليم الطبي «التدريب الإكلينيكي السريري»، تدريب الامتياز للأطباء، وبرامج الإقامة، وبرامج الزمالة.

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