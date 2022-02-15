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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس صربيا بمناسبة اليوم الوطني
خليفة بن زايد
15 فبراير 2022 16:43

 بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أليكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أليكسندر فوتشيتش.
 وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا. 

المصدر: وام
خليفة بن زايد
محمد بن زايد
محمد بن راشد
صربيا
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