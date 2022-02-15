طالبة من جامعة الإمارات تحصل على براءة اختراع لأداة ثقب مجسم الطائرة

توصلت الطالبة مريم الكعبي، من كلية الهندسة ‏بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى ابتكار أداة ‏لثقب مجسم الطائرة، وذلك خلال عملها على ‏مبادرة طرحتها «مبادلة» لدعم أبحاث طلبة ‏الجامعات.‏ وقالت مريم الكعبي الحاصلة على بكالوريوس ‏هندسة ميكانيكية من جامعة الإمارات وعلى ‏درجة الماجستير من الجامعة نفسها: «كنت من ‏ضمن فريق يتألف من اثنتين من الزميلات ‏والدكتور المشرف، حيث توصلنا إلى ابتكار أداة ‏‏«مؤتمتة» لمساعدة الأفراد على عمل الثقوب في ‏الطائرة لأجل تركيب القطع، حيث تُظهر هذه ‏الأداة إضاءة تدل على أن الجهاز جاهز ‏للاستخدام. وأضافت:«يثقب أجزاء ‏الطائرة على أساس الزاوية المطلوبة والقوة ‏اللازمة للضغط من قبل هذا الثاقب».

وقالت:«حصلنا على براءة اختراع لهذا الجهاز وسجلناه ‏من خلال المكتب المخصص لبراءات ‏الاختراعات في مقر جامعة الإمارات». ‏وأشارت إلى أن دولة الإمارات بيئة رائدة ‏وداعمة في مجالات الابتكار والعلوم المتعددة، ‏وتحرص على اكتشاف المبتكرين الذين ‏يمتلكون قدرات متنوعة في مجالات عدة، وأن ‏العالم الآن هو مكان تنافسي كبير والذي لا يبدع ‏ويطور من نفسه، لن يواكب التغيير.