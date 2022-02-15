طالبة من جامعة الإمارات تحصل على براءة اختراع لأداة ثقب مجسم الطائرة

توصلت الطالبة مريم الكعبي، من كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى ابتكار أداة لثقب مجسم الطائرة، وذلك خلال عملها على مبادرة طرحتها «مبادلة» لدعم أبحاث طلبة الجامعات. وقالت مريم الكعبي الحاصلة على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الإمارات وعلى درجة الماجستير من الجامعة نفسها: «كنت من ضمن فريق يتألف من اثنتين من الزميلات والدكتور المشرف، حيث توصلنا إلى ابتكار أداة «مؤتمتة» لمساعدة الأفراد على عمل الثقوب في الطائرة لأجل تركيب القطع، حيث تُظهر هذه الأداة إضاءة تدل على أن الجهاز جاهز للاستخدام. وأضافت:«يثقب أجزاء الطائرة على أساس الزاوية المطلوبة والقوة اللازمة للضغط من قبل هذا الثاقب».
وقالت:«حصلنا على براءة اختراع لهذا الجهاز وسجلناه من خلال المكتب المخصص لبراءات الاختراعات في مقر جامعة الإمارات». وأشارت إلى أن دولة الإمارات بيئة رائدة وداعمة في مجالات الابتكار والعلوم المتعددة، وتحرص على اكتشاف المبتكرين الذين يمتلكون قدرات متنوعة في مجالات عدة، وأن العالم الآن هو مكان تنافسي كبير والذي لا يبدع ويطور من نفسه، لن يواكب التغيير.