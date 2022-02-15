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الذكاء الاصطناعي يدير رحلة المتعامل والأسرة الطبية بـ «الإمارات الصحية»
الذكاء الاصطناعي يدير رحلة المتعامل والأسرة الطبية بـ «الإمارات الصحية»
15 فبراير 2022 15:21

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أعلن الدكتور يوسف السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة رحلة المتعامل داخل المرافق الطبية التابعة للمؤسسة في 6 إمارات، كما سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الأسرة الطبية بهذه المرافق، وذلك من خلال نظام «بيس» الذكي، الذي حصلت به مؤخراً المؤسسة على براءة اختراع وجوائز متعددة. وأشار في تصريح خاص لـ «الاتحاد» على هامش حفل تكريم المبتكرين بمعرض إكسبو دبي 2020، إلى أن المؤسسة تنفرد بالكثير من الخدمات والابتكارات الحاصلة على براءة الاختراع محلياً وعالمياً، وقد استثمرت المؤسسة فيها، وقد أدى ذلك إلى تحقيق النفع والكثير من الإيجابيات على المتعاملين مع المؤسسة. 
ولفت إلى نجاح المؤسسة في استخدام الروبوتات الجراحية في العديد من التخصصات الصحية، ويأتي على رأسها جراحات وعمليات القلب، مؤكداً أن المؤسسة تتبنى الابتكار كمنهجية ونظام عمل في مرافقها المختلفة، سواء كانت مستشفيات، أو مراكز رعاية صحية، أو مراكز تخصصية أو عامة. 
وأكد أن استراتيجية المؤسسة بمجال الابتكار، ستسهم في تحقيق العديد من الإنجازات إلى جملة المكتسبات التي حققناها، عبر العمل التعاوني، والاستثمار في الابتكار والطاقات والمواهب الوطنية.

الذكاء الاصطناعي
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