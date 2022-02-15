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لجنة في «الوطني الاتحادي» تناقش تقريرها حول سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي
لجنة في «الوطني الاتحادي» تناقش تقريرها حول سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي
15 فبراير 2022 13:17

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم عن بعد، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة تقرير موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من د. حواء سعيد الضحاك مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، ومريم ماجد بن ثنيه، ومحمد عيسى الكشف، وعائشة محمد الملا. وأدخلت اللجنة خلال الاجتماع تعديلات على تقريرها في شأن الموضوع الذي تناقشه ضمن محاور: التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
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