النقل المتكامل: تأكد من توقفك التام عند رؤيتك لوحة "قف" لتجنب المخالفة

نشر الحساب الرسمي لـ مركز النقل المتكامل في أبوظبي تغريدة تعزز الأمن والسلامة على الطرق في الإمارة، لضمان سلامة الطلبة عند النزول أو الصعود إلى الحافلة المدرسية.

وقال مركز النقل المتكامل :" يلتزم سائقو الحافلات العامة باستخدام لوحة قف لضمان سلامة الطلبة عند النزول أو الصعود إلى الحافلة المدرسية، تأكد من توقفك التام عند رؤيتك للوحة قف لتجنب المخالفة.